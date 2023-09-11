أخطاء إملائية.. موسكو تسخر من تصريحات أوكرانيا حول ضرب المصانع الحربية بروسيا

ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريحات نائب البرلمان الأوكراني وأمين اللجنة البرلمانية للأمن القومي والدفاع والاستخبارات في أوكرانيا رومان كوستينكو، الذي دعا إلى شن ضربات على المصانع الحربية في روسيا.

وكتبت زاخاروفا، عبر “تليجرام”: “ليس لدى أوكرانيا أي آفاق حتى تبدأ في ضرب المصانع في روسيا التي تعمل على إصلاح المعدات أو تصنيع الصواريخ”.

وشددت زاخاروفا على أنه "مع ذلك، لم يكن ينبغي حظر اللغة الروسية، بل كان ينبغي تدريسها.. بعد كلمة "آفاق" لا ينبغي وضع فاصلة، بل نقطة".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن وتيرة العمليات العسكرية، وإمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، وكذلك فرض العقوبات على روسيا تتباطأ.