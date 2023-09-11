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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضابط مخابرات أمريكي يحذر من هجوم روسي واسع النطاق في أوكرانيا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن قوات الجيش الروسي قادرة على شن هجوم واسع النطاق في أوكرانيا إذا لزم الأمر.

وأضاف ريتر، أن "بدء هجوم واسع النطاق لا يتجاوز قدرات الجيش الروسي… والسؤال الوحيد هو كيف سيحدث ذلك وأين وما هو حجمه".

وأشار ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، إلى أن الأولوية الرئيسية لموسكو تظل هي تقليل الخسائر بين أفراد القوات المسلحة خلال العمليات الهجومية.

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وقال ريتر: "لست بحاجة إلى أن تكون عبقريًا عسكريًا لتنظر إلى الخريطة، وتصرفات القوات، والتضاريس، وخطوط الاتصال وتقول إنه إذا فعلت روسيا "أ" و"ب"، فسوف تضع أوكرانيا في موقف صعب".

أوكرانيا الجيش الروسى روسيا

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