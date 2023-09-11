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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأسلحة الغربية تحترق.. ضابط أمريكي يكشف عن سوء تقدير كارثي لـ أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال بريان بيرليتيك، وهو ضابط سابق في الجيش الأمريكي، إن تدمير المعدات الغربية الحديثة على يد القوات الروسية يثبت أن ذلك لن ينقذ أوكرانيا.

وأضاف بيرليتيك، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي، جارلاند نيكسون، أن "الدبابات الغربية لن تغير الوضع، قلنا إنها ضعيفة للغاية وأنها تحترق بنفس السهولة مثل جميع المركبات القتالية الأخرى التي تمتلكها أوكرانيا".

وأشار إلى أن الدبابة البريطانية “تشالنجر-2” لا يمكنها منافسة المعدات العسكرية الروسية.

وأوضح أن الغرب يزود نظام كييف باستمرار بالمزيد من "الأسلحة المعجزة" مثل مدافع الهاوتزر M777 وأنظمة باتريوت، ولم يثبت تدميرها إلا يأس الوضع.

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وقال بيرليتيك: "أي دبابة، إذا ضربت في المكان الصحيح بالسلاح المناسب، سيتم تدميرها، وروسيا لديها العديد من أنواع الأسلحة المختلفة... لذا فإن هذه الفكرة كان محكوم عليها بالفشل منذ البداية".

أوكرانيا كييف نظام كييف

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