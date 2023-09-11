فقدت قوتها.. هيئة الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن العاصفة دانيال |فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن تأثير العاصفة دانيال بدأ منذ الأسبوع الماضي علي منطقة اليونان وتركيا، وامتدت منذ أول أمس لتصل إلي بعض المناطق في ليبيا، مشيرة إلى أن الجمهورية الليبية شهدت تداعيات كارثية بسبب هذه العاصفة.

وأضافت "شاكر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن سرعة الرياح في عاصفة دانيال وصلت 80 كيلومترا في الساعة، ووصل ارتفاع موج البحار لـ 8 أمتار، وتجاوزت كميات الأمطار لـ 150 ملي وهذه كميات ضخمة وكبيرة.

وتابعت أن طاقة المنخفض الجوي بدأ ينخفض ويفقد قوته عند وصوله إلى مصر، موضحة أن الإعصار يؤثر علي منطقة الصحراء الغربية الآن ولكن له بعض التأثيرات، أولها الرياح المحملة بالأتربة والغبار التي أثرت علي الفيوم وسيوة ومطروح وامتدت إلي الإسكندرية.

وأشارت إلى أن الأمطار بدأت بالفعل علي السلوم ومطروح وسيوة وكانت متوسطة الشكل وربما تمتد قوة هذه الأمطار في الوقت المقبل ومن المتوقع أن تمتد الأمطار إلي الإسكندرية.