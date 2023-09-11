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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تنسيق الجامعات 2023.. الإدارة الطبية بحلوان توضح إجراءات الكشف الطبي للمستجدين.. والمدن الجامعية تعلن تفاصيل التسكين للمغتربين

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ : 

  • جامعة حلوان تعلن إجراءات التقدم للمرشحين 
  • الإدارة الطبية بحلوان توضح إجراءات الكشف الطبي للمستجدين 
  • المدن الجامعية بحلوان تعلن تفاصيل التسكين للمغتربين 

 

أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي نتائج تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ للمراحل الأولى و الثانية و من المقرر أن يتم إعلان تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣  خلال الأيام القادمة . 

و يتساءل الطلاب المرشحون لكليات جامعة حلوان عن إجراءات التقدم للجامعة و إجراءات الخاصة بالتسكين بالمدن الجامعية للمغتربين و إجراءات الكشف الطبي للمستجدين. 

و كشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة قد أنهت الاستعدادات لاستقبال طلاب الثانوية العامة المرشحين لكلياتها عن طريق مكتب التنسيق ، و قد تم تجهيز الكليات و تجديد المدرجات والقاعات استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد . 

وتابع أنه سيتم استقبال الطلاب المرشحين لكليات الجامعة لتقديم الأوراق الخاصة بهم و لإجراء الكشف الطبي وفقا للمواعيد التي تحددها الكليات لكل طالب ، و أشار إلى أنه يتم تحديد موعد الكشف الطبي عن طريق التسجيل بالموقع الالكتروني للجامعة .  

وقد كشفت إدارة جامعة حلوان أنه يجب على الطلاب المرشحين للكليات التي لها تنسيق داخلي “ كلية الآداب ” و غيرها سرعة تسجيل البيانات الخاصة بهم عبر الموقع الخاصة بكل كلية لإجراء التنسيق الداخلي و اختيار القسم المراد الالتحاق به وفق للشروط المعلنة لانهاء إجراءات التقدم للجامعة .

وقد أعلنت الإدارة الطبية بجامعة حلوان تفاصيل  الكشف الخاص بالالتحاق بكليات الجامعة للطلاب الجدد للعام  ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة.

ويقوم الطالب بداية من اليوم بتسجيل بياناته لإجراء الكشف الطبي من خلال الدخول على  الموقع الإلكتروني:
http://mede.helwan.edu.eg/

ويتم تحديد ميعاد للطالب بدءًا من ١٧ سبتمبر الجاري، ليتم إجراء الكشف الطبي عليه بمقر الإدارة العامة للشؤون الطبية في مبنى ٣ بالمدن الجامعية بالحرم الجامعي عين حلوان.

ويقوم الطالب بتسجيل بياناته وهي الاسم والرقم القومي والكلية والنوع ثم تطبع استمارة الكشف الطبي والمحدد عليها موعد الكشف باليوم والساعة، و لن يسمح بقبول طالب في غير موعده المحدد، وفي حالة تخلف الطالب عن الموعد يقوم بحجز موعد جديد من خلال الموقع.

ويقوم الطالب بسداد مصروفات الكشف الطبي عن طريق الكود الخاص به من موقع الكشف الطبي، على الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إحضار استمارة الكشف الطبي مطبوعة من الموقع الإلكتروني وصورة بطاقة الترشيح للجامعة، وبطاقة الرقم القومي.

 

كما أوضحت إدارة جامعة حلوان أنه يجب على الطلاب إحضار الأوراق التالية عند التقدم للجامعة  وتشمل : 

  • بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني وتوفير صورتان منها
  • إحضار شهادة ميلاد كمبيوتر للطالب و5 صور منها.
  • طباعة صورة من البطاقة الشخصية للطالب
  • إحضار نموذج 2 جند للطلاب الذكور
  • توفير شهادة التفوق الرياضي إن وجد.
  • 6 صور شخصية 4x6 .
  • الكشف الطبي الخاص بالتقدم للجامعة
  • شهادة الثانوية العامة

وقد أعلنت إدارة المدن الجامعية بجامعة حلوان أنه على الطلاب المغتربين المرشحين لكليات الجامعة الراغبين بالسكن بالمدن الجامعية  تجهيز الأوراق الخاصة بالتسكين و التي تشمل :

  • عدد (2) صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر
  • عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب
  • عدد (2) من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات
  • بحث اجتماعى للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها
  • على الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق وصورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل.
  • عدد (12) صورة شخصية للطالب
  • إيصال سداد مصروفات الكلية للطلاب القدامى
  • صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة
  • استمارة الكشف الطبى للطلاب القدامى.
إجراء الكشف الطبى استقبال الطلاب التسكين بالمدن الجامعية العام الدراسي الجديد Jobs Education

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