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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس .. هؤلاء الأكثر عرضة لإنجاب أطفال تعاني من العيوب الخلقية

صدى البلد

تعد العيوب الخلقية من أكثر الأشياء التي يخاف منها الآباء والأمهات المقبلين على الإنجاب

فالجميع يرغب في إنجاب أطفال معافاه تتمتع بالصحة ولا تعاني من أي نوع من أنواع العيوب الخلقية

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ووفقا لما جاء في موقع ميدلاين بلس نعرض لكم الأشخاص الأكثر عرضة لإنجاب أطفال تعانى من العيوب الخلقية

التدخين أو شرب الكحول أو تناول بعض أدوية "الشارع" أثناء الحمل
الإصابة بحالات طبية معينة، مثل السمنة أو مرض السكري غير المنضبط ، قبل وأثناء الحمل
تناول أدوية معينة يسبب العيوب الخلقية مثل بعض علاجات حب الشباب وفيتامين أ
وجود شخص في عائلتك مصاب ب العيوب الخلقية

 المزيد عن احتمالية إصابتك بطفل مصاب بعيب خلقي، يمكنك التحدث مع استشاري الجينات.


أن تكوني أمًا أكبر سنًا، وعادةً ما يكون عمرك أكبر من 34 عامًا
 

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