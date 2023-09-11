أحمد دياب يقدم كشف حساب رابطة الأندية المحترفة فى عامين

قدم أحمد دياب رئيس رابطة الاندية المحترفة كشف حساب خلال العامين السابقين.

وقال أحمد دياب عبر قرعة دوري النيل: نجحت الرابطة في انهاء كافة الالتزامات من حقوق الرعاية والبث الفضائي.

وتابع: نسبة الاندية فى الدرجات الادني باتت هي الاعلي فى تاريخ الكرة المصرية.

وأضاف: الاندية استفادت من المداخيل الاعلي والحقوق التجارية ودخول شركات وطنية .

واستطرد: وضعنا جوائز لكاس رابطة الاندية المحترفة وزيادة مكافأة الدوري الممتاز.

واصل: البث الفضائي تحسن كثيرا عبر اجتماعات تم انعقادها مع مسؤلي الشركة المتحدة وقناة اون تايم سبورت .

وزاد: جدول الدوري واجه تلاحم فى الكرة المصرية وانهينا اول موسم فى ٣٠ اغسطس والموسم الماضي انتهي ٣٠ يوليو ولاول مرة لاعبي الاندية تحصل على راحة سلبية لمدة شهر.

وقال : الموسم الحالي صعب جدا نظرا للتوقعات وبداية الدوري ستكون ١٨ سبتمبر وينتهي ٣٠ يوليو القادم.

وواصل: نتمني التوفيق للمنتخبات الوطنية بمختلف مسمياتها وان نواجه اي ازمة فى فترات القيد مع الاندية.

وشدد على أن ملف عودة الجماهير يقع على عاتق رابطة الاندية المحترفة ووصلنا الي دخول ٦ الاف مشجع وهو بمثابة مشروع عودة الجماهير .

ولفت الى أن رابطة الاندية المحترفة لديها موافقة الجهات الامنية بدخول الحد الادني ١٠ الاف مشجع وطرحنا دخول نصف السعة للملعب.

وشهدت مراسم قرعة الدوري الممتاز المقامة حاليا بساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة مندوبي 18 ناديا استعراض تقرير بالفيديو عن تاريخ الدوري الممتاز.

وافتتح التقرير بمهارة محمود الخطيب رييس النادي الأهلي فى تسجيله هدفا وبعدها حسن شحاتة نجم الزمالك وبقية اندية الدوري .

موعد قرعة الدوري المصري 2024

اجراء مراسم قرعة الدوري الممتاز اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 على أن تقام منافسات الدوري الموسم الجديد باسم جديد هو دوري النيل.



القنوات الناقلة لقرعة الدوري المصري 2024

تعتبر قناة أون تايم سبورت هي الناقل الحصري لجميع البطولات المصرية من بطولة الدوري وكأس مصر وكذلك مباريات المنتخب المصري الودية، وستكون القناة الناقلة لقرعة الدوري المصري 2024.

الأندية المشاركة في الدوري المصري

الأهلي - الزمالك - بيراميدز - فيوتشر - المصري البورسعيدي - إنبي - المقاولون العرب - الاتحاد السكندري - فاركو - سموحة - الإسماعيلي - البنك الأهلي - سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش - الداخلية - بلدية المحلة - الجونة - نادي زد .

وحسم النادي الأهلي لقب مسابقة الدوري الموسم الحالي 2022-2023 ليتوج بالبطولة رقم 43 في تاريخه بينما تواجد بيراميدز في الوصافة ويليه الزمالك ثالثا ثم فيوتشر في المركز الرابع.