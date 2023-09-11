طالبين زيادة.. رابطة الأندية تكشف عدد الجماهير فى مباريات الدوري

أكد النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة أن ملف عودة الجماهير يقع على عاتق رابطة الأندية المحترفة ووصلنا إلى دخول ٦ ألاف مشجع، وهو بمثابة مشروع عودة الجماهير.

ولفت الي أن رابطة الأندية المحترفة لديها موافقة الجهات الأمنية بدخول الحد الأدنى ١٠ آلاف مشجع وطرحنا دخول نصف السعة للملعب.

كشف حساب



وقدم أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة كشف حساب خلال العامين السابقين.

قال أحمد دياب عبر قرعة دوري النيل: نجحت الرابطة في انهاء كافة الالتزامات من حقوق الرعاية والبث الفضائي.

وتابع: نسبة الأندية فى الدرجات الأدنى باتت هي الأعلى فى تاريخ الكرة المصرية.

وأضاف: الأندية استفادت من المداخيل الأعلى والحقوق التجارية ودخول شركات وطنية .

واستطرد: وضعنا جوائز لكاس رابطة الأندية المحترفة وزيادة مكافأة الدوري الممتاز.

وواصل: البث الفضائي تحسن كثيرا عبر اجتماعات تم انعقادها مع مسؤولي الشركة المتحدة وقناة اون تايم سبورت .

بداية الدوري

وزاد: جدول الدوري واجه تلاحم فى الكرة المصرية وأنهينا أول موسم فى ٣٠ أغسطس والموسم الماضي انتهي ٣٠ يوليو ولأول مرة لاعبي الاندية تحصل على راحة سلبية لمدة شهر.

وقال أيضا: الموسم الحالي صعب جدا نظرا للتوقعات وبداية الدوري ستكون ١٨ سبتمبر وينتهي ٣٠ يوليو القادم.

وواصل: نتمني التوفيق للمنتخبات الوطنية بمختلف مسمياتها وأن نواجه أي أزمة فى فترات القيد مع الأندية.

قرعة الدوري الممتاز

وشهدت مراسم قرعة الدوري الممتاز المقامة حاليا بساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة مندوبي 18 ناديا استعراض تقرير بالفيديو عن تاريخ الدوري الممتاز.

وافتتح التقرير بمهارة محمود الخطيب رييس النادي الأهلي فى تسجيله هدفا وبعدها حسن شحاتة نجم الزمالك وبقية اندية الدوري .

موعد قرعة الدوري المصري 2024

اجراء مراسم قرعة الدوري الممتاز اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 على أن تقام منافسات الدوري الموسم الجديد باسم جديد هو دوري النيل.



القنوات الناقلة لقرعة الدوري المصري 2024

تعتبر قناة أون تايم سبورت هي الناقل الحصري لجميع البطولات المصرية من بطولة الدوري وكأس مصر وكذلك مباريات المنتخب المصري الودية، وستكون القناة الناقلة لقرعة الدوري المصري 2024.

الأندية المشاركة في الدوري المصري

الأهلي - الزمالك - بيراميدز - فيوتشر - المصري البورسعيدي - إنبي - المقاولون العرب - الاتحاد السكندري - فاركو - سموحة - الإسماعيلي - البنك الأهلي - سيراميكا - طلائع الجيش - الداخلية - بلدية المحلة - الجونة - نادي زد .

وحسم النادي الأهلي لقب مسابقة الدوري الموسم الحالي 2022-2023 ليتوج بالبطولة رقم 43 في تاريخه بينما تواجد بيراميدز في الوصافة ويليه الزمالك ثالثا ثم فيوتشر في المركز الرابع.