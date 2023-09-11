رابطة الأندية المصرية تزف بشرى سارة لجماهير كرة القدم

أعلن ماهر همام نجم الأهلي السابق عبر حسابه على فيسبوك عن بشرى سارة لجماهير كرة القدم .

و كتب ماهر همام : 🔴| رابطة الأندية تُعلن زيادة حضور الجماهير في الدوري المصري في الموسم الجديد الى 10 آلاف مشجع 🦅.

وكشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن موعد انطلاق الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد 2023-2024.

وكتب نجم الاهلي السابق عبر حسابه على فيسبوك "رابطة الأندية تُعلن انطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الإثنين 18 سبتمبر الجاري 🏆".

ومن المقرر أن يتم سحب قرعة الدوري المصري، اليوم الاثنين 11 سبتمبر، حسبما أعلنت رابطة الأندية في وقتٍ سابقٍ.