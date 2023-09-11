رابطة الأندية المحترفة تعلن موعد بداية ونهاية الدوري الجديد

أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة موعد بداية الدوري الجديد ونهايته.



قال أحمد دياب على هامش قرعة الدوري الممتاز: بداية الدوري الجديد ستكون يوم ١٨ سبتمبر الجاري على ان ينتهي يوم ٣٠ يوليو القادم.

وشهدت مراسم قرعة الدوري الممتاز المقامة حاليا بساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة مندوبي 18 ناديا استعراض تقرير بالفيديو عن تاريخ الدوري الممتاز.

وتقام منافسات الدوري الموسم الجديد باسم جديد هو دوري النيل يوم ١٨ سبتمبر الجاري .



القنوات الناقلة لقرعة الدوري المصري 2024

تعتبر قناة أون تايم سبورت هي الناقل الحصري لجميع البطولات المصرية من بطولة الدوري وكأس مصر وكذلك مباريات المنتخب المصري الودية، وستكون القناة الناقلة لقرعة الدوري المصري 2024.

الأندية المشاركة في الدوري المصري

الأهلي - الزمالك - بيراميدز - فيوتشر - المصري البورسعيدي - إنبي - المقاولون العرب - الاتحاد السكندري - فاركو - سموحة - الإسماعيلي - البنك الأهلي - سيراميكا - طلائع الجيش - الداخلية - بلدية المحلة - الجونة - نادي زد .

وحسم النادي الأهلي لقب مسابقة الدوري الموسم الحالي 2022-2023 ليتوج بالبطولة رقم 43 في تاريخه بينما تواجد بيراميدز في الوصافة ويليه الزمالك ثالثا ثم فيوتشر في المركز الرابع.