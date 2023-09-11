إيمان كريم: بروتوكول التعاون بين الوطنية للانتخابات والتضامن يهدف لتسهيل مشاركة ذوي الإعاقة

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام علي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن الهيئة الوطنية للانتخابات وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن لتسهيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الإنتخابات الرئاسية القادمة لأن هؤلاء الأشخاص هم شركاء في الوطن.

وأضافت "كريم" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن المجلس يتابع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة فعالة في الحقوق السياسية والإنسانية داخل المجتمع المصري.

وتابعت إيمان كريم، أن هناك مشاركة فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع، موضحة أن المجلس يعمل علي تثقيف المجتمع بقدراتهم ودمجهم.