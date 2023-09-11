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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مرض خبيث.. زوجة الفنان أشرف مصيلحي تكشف تطورات حالته الصحية

أشرف مصيلحي
أشرف مصيلحي

كشفت منال الصيفي زوجة الفنان أشرف مصيلحي، تطورات الحالة الصحية لزوجها بعد تعرضه لوعكة صحية.

 

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وقالت منال الصيفي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  زوجي تعبان لكن حالته مستقرة..  دعواتكم".

وأضافت منال الصيفي:" حتى شهر رمضان الماضي زوجي كان بصحة جيدة، لكن حالته تدهورت بشكل كبير ".

 وتابعت منال الصيفي::" الأطباء كانوا يتوقعون تدهور حالة أشرف مصيلحي الصحية، وهذا ما أكدوا عليه".

وأكملت منال الصيفي:" زوجي كان عنده ورم في المخ وتم استئصال الورم، وزوجي مكنش عارف إنه عنده مرض خبيث". 

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