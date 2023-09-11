وزير العدل: كل أسرة فقدت مصدر الرزق تستفيد بخدمة صندوق الرعاية الأسرية.. فيديو

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن قانون الأحوال الشخصية للأسر المسلمة والمسيحية وصندوق الرعاية الأسرية يخدم الفئتين.

وأضاف المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "سيكون هناك قانونا ثالثا لصندوق الرعاية الأسرية وسيخدم الجميع"، موضحا: "مصادر تمويل صندوق الرعاية الأسرية سيحظى بنقاش مجتمعي".

وأشار: "مصادر تمويل صندوق الرعاية الأسرية سيحظى بنقاش مجتمعي"، مضيفا: "كل أسرة فقدت مصدر الرزق ستستفيد بخدمة صندوق الرعاية الأسرية".