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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

فرج عامر يكشف كواليس مثيرة بشأن صفقات سموحة

صدى البلد

كشف المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة كواليس صفقات نادي سموحة عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب فرج عامر : الحمد للة تم التعاقد مع ١١ لاعب  قيمه عقودهم على مدار الموسم من ٣٦ الى ٣٨ مليون جنيه ،حسام حسن،فادى فريد ،احمد خالد  اسوان،مصطفى البدرى ، اسلام جابر
محمد مصطفى ميدو،عمرو قلاوه،محمود وحيد،حمدى علاء.


واضاف : علشان نغطى المبلغ ده ومنحملش النادى للظروف اللى بيمر بيها الفتره دى كان لازم نتحرك ونبيع لاعب او اتنين علشان نعوض الرقم ده  تم بيع صديق بمبلغ ٢٤ مليون + عمرو قلاوه وتم اعاره احمد مصطفى لنادى الاخدود ب ٤ مليون،باجمالى ٢٨ مليون.
 

و تابع : وتم حل مشكله سداد بيع عبد الكبير الوادى وسيتم تحصيل ١٦ مليون بعد التوصل لطريقه السداد ، وبكده يبقى دخل للنادى ٤٤ مليون جنيه من بيع ٢ لاعبين واعاره لاعب، وجاري تحصيل مبلغ رعاية الموسم الماضي الذي كان متوقف عن السداد وقيمتك ١٢ مليون جنية دخل منها اول مليون ونصف المليون ، وتم توفير مبلغ ١٦٠  الف  دولار حوالي  ٦.٥ مليون جنية قيمة عقد صديق ايبولا هذا الموسم ، وهناك مبالغ اخري ( ايرادات كروية )سيتم الافصاح عنها في حينه.

وأعلن المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه عن رفضه بيع لاعبي الفريق عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر:"اهم قضية في نادي سموحة ان كرة القدم الآن تمثل واجهة الرياضة في اي نادي في مصر وفي العالم لن تكون عبئا علي نادي سموحة ، وبالطريقة التي تدار بها حاليا سوف تكون مصدر دخل وليست حمل علي النادي ، وبالرغم من ان لدي ٤ عروض لبيع ٤ لاعبين مميزين جدا في نادي سموحة استطيع ان احصل علي ٩٥ مليون جنيه في اقل من ٢٤ ساعة لكني لن افعل ذلك للحفاظ علي الفريق ولكن في يناير قد نبيع لاعب او لاعبين لنغطي مصاريف باقي الموسم ،سموحة عمل فريق كروي مشرف بأدني تكلفة".

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “|أحمد رمضان بيكهام لاعب الأهلي الذي كان معارا لنادي سموحة، هذا اللاعب لا أرى سببا لتجاهل الأهلي إعادة شراءه لأنه مدافع من طراز فريد، وقائد في الملعب ويتحلى بأخلاق عالية ، وانضم للمنتخب القومي الاول لكرة القدم وانضمامه للأهلي سوف يحل مشاكل إصابات المدافعين في الأهلي”.

 

 

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