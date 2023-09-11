عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جسر جوي وفرق إنقاذ..رئيس البرلمان الليبي يكشف عن دور مصر في مواجهة تداعيات"دانيال"

عقيلة صالح
عقيلة صالح

أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الإثنين، أنه تم التواصل مع الرئاسة المصرية على خلفية كارثة الفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال في ليبيا، مشيرا إلى أن “مصر أكدت على تقديم كافة المساعدات لإنقاذ المدن المتضررة من الفيضانات”.

وقال صالح، في بيان نشره المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، “تم التواصل مع الرئاسة المصرية على خلفية الكارثة.. مصر أكدت على تقديم كافة المساعدات لإنقاذ المدن المتضررة من الفيضانات وتسيير جسر جوي وإرسال فرق إنقاذ”.

كما ثمن صالح، دور القوات المسلحة الليبية ودعمها اللامحدود لأبناء الشعب الليبي بعد كارثة الفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال في ليبيا.

وقال صالح، معزيا الشعب الليبي في ضحايا الكارثة، “نثمن المجهودات والأعمال التي تقوم بها اللجنة العُليا للطوارئ والاستجابة السريعة ولجان الطوارئ والاستجابة السريعة الفرعية في كافة المدن والمناطق ومجهودات رجال الأمن ومنتسبي القوات المسلحة وجميع الوزارات والأجهزة والمنظمات المعنية بحالة الطوارئ”.

ماكرون يعلن حشد الموارد اللازمة لتقديم المساعدة الطارئة إلى ليبيا

تحرك من الإمارات لمواجهة آثار العاصفة دانيال في ليبيا

وأضاف: “نشد على أيديهم في هذه الظروف الصعبة لبذل المزيد من الدعم لجميع المواطنين في المناطق المتضررة من خلال نقلهم إلى أماكن آمنة وتوفير المأوى والغذاء لهم”.

ودعا صالح  كافة المواطنين إلى  الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة لهم من الجهات المختصة للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.

مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مصر ليبيا العاصفة دانيال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز والأهلي مع المصري في الدوري

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

“دانيال” يضرب ولا يبالي| صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة عن طقس مصر.. احذروا من القادم

الزمالك يعلن انسحابه من البطولة الأفريقية لليد.. وتحديد موعد الانتخابات.. تفاصيل

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

وديا.. الأهلي يهزم طلائع الجيش قبل السفر للسعودية غدا

موضوعات متعلقة

قصف ألمانيا وبولندا ورومانيا.. أمريكا تكشف رد فعل بوتين على خدعة الغرب

ماكرون يعلن حشد الموارد اللازمة لتقديم المساعدة الطارئة إلى ليبيا

حجم الكارثة كبير.. إعلان صادم من البرلمان الليبي بشأن تداعيات العاصفة دانيال

بعد حوادث مميتة.. ولاية أمريكية تمنع حمل الأسلحة النارية

أدوية ومواد غذائية.. الجزائر تعلن إرسال 3 طائرات محملة بالمساعدات إلى المغرب

بن زايد يعزي رئيس الوزراء اليوناني في ضحايا الفيضانات التي ضربت البلاد

نداء عاجل للدول الصديقة.. المجلس الرئاسي الليبي يعلن مدن الفيضانات منطقة "منكوبة"

الداخلية المغربية: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2862 و2562 مصابا

ترشيحاتنا

تحذيرات من صدمة كبيرة.. أقوى اقتصاد بأوروبا في طريقه للانهيار

تصعيد خطير.. أمريكا تستعد لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى محملة بقنابل عنقودية

باحث مغربي لـ صدى البلد: الزلزال ضرب مناطق جبلية نائية.. وعمليات الإنقاذ مستمرة

جسر جوي وفرق إنقاذ..رئيس البرلمان الليبي يكشف عن دور مصر في مواجهة تداعيات"دانيال"

بعد عاصفة دانيال .. سبب تحول لون مياه بحر بورسعيد إلى الأخضر

وزير العدل: الدولة لا تتبع أي شخص.. وأعداء الوطن يشككون في إنجازاتها.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ظل موجة الحر .. كيف تحمي نفسك من التعب والإغماء؟

بسبب غمزة.. ولى عهد بريطانيا يثير جدلا أثناء بودكاست مع كيت ميدلتون

الزمالك يعلن انسحابه من البطولة الأفريقية لليد.. وتحديد موعد الانتخابات.. تفاصيل

في ذكرى رأس السنة المصرية..معاني ستذهلك للشهور القبطية الـ 12

فيديو

كان لابس بيجامتي وبيستفزني.. طليقة حسن شاكوش توضح تراجعها عن الاعتذار

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

ماذا يحدث في الإسكندرية ومطروح.. العاصفة دانيال تتوغل ورفع حالة الطوارئ

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ