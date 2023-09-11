جسر جوي وفرق إنقاذ..رئيس البرلمان الليبي يكشف عن دور مصر في مواجهة تداعيات"دانيال"

أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الإثنين، أنه تم التواصل مع الرئاسة المصرية على خلفية كارثة الفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال في ليبيا، مشيرا إلى أن “مصر أكدت على تقديم كافة المساعدات لإنقاذ المدن المتضررة من الفيضانات”.

وقال صالح، في بيان نشره المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، “تم التواصل مع الرئاسة المصرية على خلفية الكارثة.. مصر أكدت على تقديم كافة المساعدات لإنقاذ المدن المتضررة من الفيضانات وتسيير جسر جوي وإرسال فرق إنقاذ”.

كما ثمن صالح، دور القوات المسلحة الليبية ودعمها اللامحدود لأبناء الشعب الليبي بعد كارثة الفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال في ليبيا.

وقال صالح، معزيا الشعب الليبي في ضحايا الكارثة، “نثمن المجهودات والأعمال التي تقوم بها اللجنة العُليا للطوارئ والاستجابة السريعة ولجان الطوارئ والاستجابة السريعة الفرعية في كافة المدن والمناطق ومجهودات رجال الأمن ومنتسبي القوات المسلحة وجميع الوزارات والأجهزة والمنظمات المعنية بحالة الطوارئ”.

وأضاف: “نشد على أيديهم في هذه الظروف الصعبة لبذل المزيد من الدعم لجميع المواطنين في المناطق المتضررة من خلال نقلهم إلى أماكن آمنة وتوفير المأوى والغذاء لهم”.

ودعا صالح كافة المواطنين إلى الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة لهم من الجهات المختصة للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.