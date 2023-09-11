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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عضوة بالكونجرس: ترامب يتمتع بصحة جيدة وعقله سليم

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قالت عضوة الكونجرس الأمريكي، مارجوري تايلور جرين، إن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يتمتع بصحة جيدة وممتلئ بالقوة ويظل سليم العقل.

وكتبت تايلور جرين، على منصة “إكس”، مرفقة منشورها بصورة مشتركة مع ترامب: “ترامب يتمتع بصحة جيدة بشكل لا يصدق، ومليء بالقوة، ونشط، وعاقل للغاية".

وأضافت أنها التقت الصورة مع ترامب على العشاء قبل التوجه إلى واشنطن، حيث يبدأ مجلس النواب الأمريكي أعماله هذا الأسبوع بعد العطلة الصيفية.

وفي وقت سابق، كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمؤيديه، أن ولايته القادمة، ستكون صعبة، محذرا من مشكلات ضخمة  بشأن ولاية ثانية محتملة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

محذرا من مشكلات ضخمة.. ترامب لمؤيديه: ولايتي القادمة ستكون صعبة

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قال ترامب لمؤيديه بلغة تردد صدى الفترة التي سبقت الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 (يناير) أنهم بحاجة إلى "القتال" وإلا فسوف يخسرون بلادهم.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق الكونجرس

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