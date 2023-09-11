عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

نهاية الشيخوخة.. هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعيد الشباب؟

هل يمكن للذكاء الاصطناعي
هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعيد الشباب؟

تمكن الباحثون في جامعة إدنبرة من اكتشاف جزيئات لمعالجة الخلايا الهرمة في دقائق معدودة، ومن خلال تطور أجراه باحثون في الجامعة، واعتمدوا فيه على استخدام أنظمة التعلم الآلي في عالم اكتشاف الأدوية، والكشف عن مجموعة مختارة من الأدوية الجديدة المضادة للشيخوخة. 

 

وبحسب تقرير من مجلة BBC Science Focus فإن فانيسا سمير باريتو، وهي زميلة أبحاث في معهد علم الوراثة والطب الجزيئي في جامعة إدنبرة، وتحولت إلى التعلم الآلي، قالت إنه على الرغم من أن أدوية السينوليتيك التي يمكنها إبطاء الشيخوخة هي أدوية قوية، إلا أن تطويرها يمكن أن يكون مكلفًا، ويستغرق وقتًا طويلاً. 

 

وأوضحت : “إن إنشاء البيانات البيولوجية الخاصة بالشخص يمكن أن يكون مكلفًا للغاية، ويمكن أن يستغرق الكثير من الوقت، حتى لمجرد جمع بيانات التدريب”. 

 

وأضافت باريتو أن “ما جعل نهجنا مختلفًا عن الآخرين هو أننا حاولنا القيام بذلك بأموال محدودة لقد أخذنا بيانات التدريب من الأدبيات الموجودة وبحثنا في كيفية الاستفادة منها مع التعلم الآلي لتسريع الأمور”. 

 

وباستخدام خوارزمية التعلم الآلي، تمكنت من العثور على ثلاثة خيارات واعدة لهذه الأنواع من الأدوية.

 

وقامت باريتو مع زملائها بتغذية نموذج الذكاء الاصطناعي بأمثلة على مستحضرات معروفة للشيخوخة وأدوية غير مضادة للشيخوخة ، مع تعليم نموذج الذكاء الاصطناعي كيفية التمييز بين الاثنين. 

 

ويمكن بعد ذلك استخدام هذا للتنبؤ بما إذا كانت الجزيئات التي لم يروها من قبل يمكن أن تكون مضادات للشيخوخة بناءً على ما إذا كانت تتوافق مع الأمثلة التي تم تغذيتها مسبقًا.

 

وهناك حوالي 80 دواءً معروفًا للشيخوخة، ولكن من هذا العدد، تم اختبار اثنين فقط على البشر، وفي حين أن هذه النسبة تبدو ضئيلة، إلا أن الأمر يستغرق من 10 إلى 20 عامًا حتى تصل الأدوية إلى السوق، هذا إلى جانب الأموال الضخمة. 

 

قرأ الفريق مجموعة واسعة من الأوراق البحثية، لكنه كان انتقائيًا في النتائج، واقتصر على 58 مركبًا فقط، ومن خلال القيام بذلك، قاموا بإزالة أي مركبات لم تكن نتائجها واضحة تمامًا. 

 

وتم إدخال ما مجموعه 4340 جزيئًا في نموذج التعلم الآلي، مما أدى إلى عرض قائمة النتائج في خمس دقائق فقط، وقد حدد النموذج 21 جزيئًا عالي الدرجات، والتي اعتبرها من المحتمل أن تكون من مضادات الشيخوخة. 

 

وبدون نموذج التعلم الآلي، قد تستغرق هذه العملية أسابيع ومبالغ ضخمة من المال للحصول على هذه النتائج.

 

وتم اختبار الأدوية المحتملة على نوعين من الخلايا: الخلايا السليمة والمتقدمة في السن، ومن بين الجزيئات الـ 21 التي حصلت على أعلى النتائج، كان هناك ثلاثة جزيئات قادرة على القضاء على الخلايا الهرمة، مع الحفاظ على الخلايا الطبيعية على قيد الحياة، ثم تم إخضاع هذه الأدوية الجديدة لمزيد من الاختبارات لفهم المزيد عن طريقة تفاعلها مع الجسم. 

 

ومن خلال هذه الاختبارات المستقبلية، يأمل الفريق في معرفة ما إذا كان بإمكانهم مكافحة الشيخوخة على أنسجة الأعضاء التالفة، وتشير باريتو إلى أن المريض لن يحصل بالضرورة على جرعة كبيرة من الدواء، خاصة في المراحل المبكرة، كما يتم أيضًا اختبار هذه الأدوية على نماذج الأنسجة أولاً، ويمكن إعطاء الأدوية موضعيًا أو بجرعات صغيرة.

 

وشددت باريتو على أنه : "من الضروري أن نأخذ في الاعتبار حقيقة أن أي دواء نقوم بإدارته أو تجربته، قد يكون ضرره أكثر من نفعه"، مضيفة أنه "يجب أن تمر الأدوية بمراحل عديدة أولاً، وحتى إذا وصلت إلى السوق، فستكون قد مرت بمجموعة من اختبارات المخاوف المتعلقة بالسلامة أولاً". 

 

 

 

الشيخوخة نهاية الشيخوخة الذكاء الاصطناعي اعادة الشباب الادوية المضادة للشيخوخة أنظمة التعلم الآلي التعلم الآلي الخلايا الهرمة معالجة الخلايا الهرمة إبطاء الشيخوخة مضادات للشيخوخة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

“دانيال” يضرب ولا يبالي| صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة عن طقس مصر.. احذروا من القادم

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز والأهلي مع المصري في الدوري

الزمالك يعلن انسحابه من البطولة الأفريقية لليد.. وتحديد موعد الانتخابات.. تفاصيل

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

مزور ومحتال و"رد سجون"| مجرم يفجر فضيحة عن أوباما: تورطنا في أعمال إباحية وتدخين الماريجوانا

القشرة الأرضية معرضة للتمزق| العلماء يحددون قوة زلزال الفناء.. وهذه قائمة أكثر الدول عرضة للهزات

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة.. إنشاء قاعدة بيانات مركزية قابلة للبحث عن المدانين في قضايا احتيال

هنا القاهرة هنا التاريخ.. الأهلي يعلن رسميا التعاقد مع أنتوني موديست بفيديو مثير

بتحتاج مُخدر| تعليق مثير من ميدو على مهاجم الأهلي الجديد.. ويوجه نصيحة لكولر

هتلر يكشف آخر تطورات أزمة قيد لاعبي يد الزمالك وتضحية أحمد الأحمر

وزير العدل يفند بالأدلة ادعاءات الجماعة الإرهابية حول فض اعتصام رابعة العدوية المسلح

ضياء السيد: موديست مهاجم خطير سيفيد الأهلي.. ومواجهة اتحاد العاصمة صعبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحبك في المترو.. فيديو يتصدر الترند لشاب يتقدم لفتاة.. وهكذا علق المصريون

في ظل موجة الحر .. كيف تحمي نفسك من التعب والإغماء؟

بسبب غمزة.. ولى عهد بريطانيا يثير جدلا أثناء بودكاست مع كيت ميدلتون

الزمالك يعلن انسحابه من البطولة الأفريقية لليد.. وتحديد موعد الانتخابات.. تفاصيل

فيديو

كان لابس بيجامتي وبيستفزني.. طليقة حسن شاكوش توضح تراجعها عن الاعتذار

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

ماذا يحدث في الإسكندرية ومطروح.. العاصفة دانيال تتوغل ورفع حالة الطوارئ

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ