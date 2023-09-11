إيران توضح حقيقة إندلاع حرب جديدة بين أرمينيا وأذربيجان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إن أذربيجان تعهدت بعدم مهاجمة المواقع الأرمينية.

أوضح كنعاني وفقا لوكالة فارس الإيرانية: "نحن على اتصال مع سلطات البلدين وقد أعرب المسؤولون الأرمينيون مؤخرًا عن قلقهم بشأن هجوم محتمل من قبل أذربيجان، ولكن على الجانب الآخر طمأنتنا سلطات باكو بأنها لا تخطط لمهاجمة مواقع أرمينيا وإعادة انتشار الجيش الأذربيجاني مؤخرًا كانت مناورة منتظمة قبل الشتاء المقبل عندما تصبح الحركة على الطرق صعبة".

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن "إيران تشعر بقلق بالغ بشأن الأمن على طول حدودها الشمالية وتراقب الوضع عن كثب"، لافتا إلى أننا مقتنعون بأن الوضع الحالي على حدود إيران مع دول القوقاز هادئ.

وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في 7 سبتمبر، إن أذربيجان نشرت قوات على الحدود مع أرمينيا وخط التقسيم مع ناجورنو كاراباخ.

وفندت باكو هذه التصريحات، ولكنها قالت في اليوم التالي إن أرمينيا تنشر قوات على الحدود مع أذربيجان.

وبحسب وزارة الخارجية الأذربيجانية، فإن أرمينيا "كانت تحفر علانية خنادق جديدة وتبني منشآت دفاعية".

ووسط الوضع المتفاقم حول ناجورنو كاراباخ، أعلنت يريفان عن تدريبات مشتركة مع الولايات المتحدة.