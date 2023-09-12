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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شركة قباني للأثاث تحقق نجاحا ملموسا في تصدير الأثاث المنزلي إلى العالم

صدى البلد

تعتبر شركة قباني للأثاث، واحدة من الشركات البارزة في مصر في مجال تصنيع وبيع الأثاث المنزلي.

ومنذ تأسيس الشركة قبل عقد من الزمن؛ نجحت شركة قباني للأثاث في تحقيق نمو مستدام، ونجاح باهر في السوق المصري، وأثبتت جدارتها في تلبية احتياجات عملائها بشكل مميز.

ورغم تحقيقها لنجاحات كبيرة في السوق المحلي وانتشارها بشكل ملحوظ لتشمل أكثر من 32 فرعاً في مختلف محافظات مصر؛ اتخذت شركة قباني للأثاث قرارًا استراتيجيًا بالاستفادة من إمكانياتها الكبيرة والدخول بقوة إلى الأسواق العالمية، وفي هذا السياق، قامت الشركة بتصدير منتجاتها إلى العديد من الدول العربية والأوروبية والأفريقية.

وتتطلع شركة قباني للأثاث إلى تحقيق نمو كبير في قطاع التصدير خلال الربع الأخير من العام الحالي والعام القادم، حيث تسعى بشكل حثيث إلى زيادة تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية، وتركز بشكل خاص على زيادة حصتها في دول التعاون الخليجي والأسواق الأفريقية التي شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.

وما يميز شركة قباني للأثاث؛ هو التفرد في تصميمات منتجاتها، وارتفاع مستوى الجودة الذي تقدمه، حيث تقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من الأثاث المنزلي، بأساليب وتصاميم فريدة، تلبي تفضيلات واحتياجات متنوعة للعملاء.

كما تكرس الشركة، جهدًا دؤوبًا في تطوير وابتكار منتجاتها وخدماتها؛ لتلبية توقعات عملائها بشكل دائم.

وتعكس نجاحات شركة قباني للأثاث، الالتزام القوي بالجودة والابتكار، وتظل الشركة مثالًا يُحتذى به في عالم صناعة الأثاث المنزلي، وتتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

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