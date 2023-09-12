شاهد.. فيديو مروع يوثق لحظات ضرب العاصفة دانيال السواحل الليبية

وثق مقطع فيديو مروع ومتداول لم تتعد مدته الثواني لحظات مروعة لضرب العاصفة دانيال السواحل الليبية خلال الساعات الماضية.

وفي سياق متصل، أظهر مقطع فيديو آخر مروع عشرات السيارات المحطمة معلقة بين الأشجار وعليها وأيضا على جانب الطرقات المؤدية إليها في ليبيا.

العاصفة دانيال

وفي سياق متصل، فقد أعلن مجلس مدينة البيضاء الليبية أن عدد العائلات الليبية التي فقدت منازلها بسبب الفيضانات التي اجتاحت البلاد نتيجة الإعصار دانيال تجاوزت أكثر من 3000 عائلة.

وفي بيان للجيش الوطني الليبي، كشف المتحدث باسم الجيش، اللواء أحمد المسماري، الاثنين، عن أن ما بين 5 إلى 6 آلاف شخص فقدوا في شرق ليبيا بسبب الفيضانات التي تسبب فيها الإعصار دانيال.

وفي سياق متصل، ناشد المجلس الرئاسي في طرابلس، بتقديم المساعدة الدولية للمتضررين من الفيضانات.