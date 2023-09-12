أخبار التعليم| مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية.. 97.5% للهندسة و85% للتجارة.. التسجيل بالكشف الطبي للمرشحين لجامعة حلوان عبر هذا الرابط

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية.. 97.5% للهندسة و85% للتجارة

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يبحث الكثير من الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية 2023، عن تفاصيل التقديم على موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغباتهم، بالإضافة إلى مؤشرات تنسيق الكليات والمعاهد.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. رابط التسجيل

يترقب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة، بعد غلق التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .

مركز التعليم المدمج يعلن عن مدة الدراسة بالبرامج المتاحة للعام الدراسي الجديد

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج عن فتح باب القبول للالتحاق بالدبلومات المهنية التي يقدمها المركز بدون شرط التقدير وبنظام تعليمي مرن دون التقيد بنسبة الحضور.



التسجيل بالكشف الطبي للمرشحين لجامعة حلوان.. عبر هذا الرابط

أعلنت جامعة حلوان عن بدء إجراءات التقدم للجامعة للطلاب المستجدين المرشحين اليها عن طريق مكتب التنسيق الالكتروني للقبول بالجامعات و المعاهد المصرية 2023.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. رابط النتيجة الرسمي

يبحث الآلاف من طلاب الشهادات الفنية عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 حيث يحتل تنسيق الدبلومات الفنية 2023 مؤشرات البحث اليوم، مع استمرار تسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية، والذين يهتمون بمعرف موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بالإضافة إلى الكليات المتاحة خلال فترة التسجيل.

بدء استلام الأوراق الخاصة بالطلاب الجدد المقبولين بكلية الهندسة جامعة عين شمس

بدأت كلية الهندسة جامعة عين شمس في استلام الأوراق الخاصة بالطلاب الجدد المقبولين بكلية الهندسة حتى يوم الإثنين الموافق 18سبتمبر 2023 وذلك للطلاب الجدد المرشحين للكلية للعام الجامعي 2023\2024.