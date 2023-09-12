مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية.. 97.5% للهندسة و85% للتجارة

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يبحث الكثير من الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية 2023، عن تفاصيل التقديم على موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغباتهم، بالإضافة إلى مؤشرات تنسيق الكليات والمعاهد.

يمتد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 خلال الفترة من يوم الاثنين 4-9-2023، ويستمر حتى الخميس الموافق 14/9/2023، الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية" عام 2023 .

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية

وتتصدر مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 اهتمام بحث آلاف الطلاب بالمرحلة الثانوية الفنية، وأيضا الكليات المتاحة أثناء فترة التسجيل، خاصةً للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات من خلال الدبلوم (التجاري والصناعي والزراعي).

لطلاب الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات يمكن لهم الالتحاق بكليات الهندسة والتمريض والفني الصحي والآثار نظم معلومات إدارية فنون تطبيقية دمياط وكليات التربية وكليات التجارة وزراعة عين شمس بكل سهولة بخلاف طلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات التي أتيحت لهم بعض كليات التربية ومعهد فني تجاري وفني صحي وبعض كليات الزراعة وكليات التجارة .

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023، يتوقع بشكل كبير أن تكون قريبة من تنسيق العام الماضي، هذا باعتبار أن هناك توافقًا كبيرًا في نسبة النجاح للسنة الماضية والحالية، و تواصل موقع صدى البلد مع عدد من خبراء التعليم العالي لمعرفة مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية من تنسيق الجامعات 2022 والذين أكدوا أن تنسيق 2022 لن يختلف كثيرا عن تنسيق الجامعات 2023 بسبب تشابه نسب النجاح بالعام الماضي بالإضافة الي اعداد الناجحين ونسبه المجاميع ومن المتوقع أن المعاهد الخاصة سوف تتيح مقاعد كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات بواقع 65% للعلوم الإدارية والهندسة قد تسجل 97.5% وفني صحي قد تسجل أقل 95 % وتربية 91% وتجارة 85%.

جدير بالذكر أن الحدود للقبول في كل كلية تختلف من عام إلى آخر وتعتمد على العوامل المتعددة مثل الطلب والعرض والمؤهلات السابقة للطلاب، يجب على الطلاب الاطلاع على الإعلانات الرسمية ومواقع الكليات لمعرفة الحدود الدنيا للقبول في العام الحالي.

تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2022 نظام 3 سنوات

تربية حلوان 96.50

اقتصاد منزلي حلوان 94.57

اقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم 93.92

اقتصاد منزلي العريش 93.68

السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان 90.57

السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية 89.85

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 89.12

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 87.14

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 86.92

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 86.14

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 83.78

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 88.14

آثار الأقصر75.00

رابط تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023

الدخول على موقع التنسيق الرسمي .

اختيار ايقونة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة.

ابدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الأيقونة المخصصة لها.

البدء فى إدخال الرقم القومي الخاص بك.

البدء فى إدخال رقم جلوسك فى الايقونة المخصصة لها.

البدء فى إدخال الرغبات التي ترغب بها.

قم بمراجعة الطلبات وانقر فى النهاية على ايقونة تسجيل.

ويتيح تنسيق الدبلومات الفنية 2023 الإلكتروني إمكانية تعديل الرغبات في أي وقت حتى موعد إغلاق الموقع بعد مراجعة القواعد الموضحة بدليل القبول، وسيكون متاح للطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشهادات المختلفة ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وعليه اختيار رغباتك.