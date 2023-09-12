هترجعك 20 سنة ورا.. مرام حسني ميكي ماوس الإسماعيلية: نفسي أعمل برنامج أطفال

موهبة جميلة و فتاة شابة ممتازة ، لا تستطيع أن تميز صوتها من صوت طفل صغير ، مشاغب ، شقي ، كثير الأسئلة ، أو نبرة صوتها من نبرة الشخصية الكارتونية الشهيرة "ميكي ماوس" ، مرام حسني ، صاحبة موهبة تقليد أصوات الأطفال، لتبدأ مسيرتها قي تقديم محتوي تعليمي ترفيهي للطفل، محاولة التقرب منه بنبرة الصوت.

مرام حسني عبد المنعم الذي تبلغ من العمر 29 عاماً، لقبها الرواد بميكي ماوس الإسماعيلية " عقب انتشار مقاطع فيديو خاصه بها بمواقع التواصل الاجتماعي كما صرحت في تصريحات "لموقع صدي البلد" و قالت إنها منذ الصغر حبيت موهبة تقليد أصوات الأطفال ، كان في البداية مجرد لعبة أو تسلية مع أهلي في البيت ، و مع الوقت دخلت مجال السوشيال ميديا.

عامان من العمل على منصات "السوشيال ميديا" قدمت من خلالها العديد من المقاطع الموجهة للطفل، وتقول مرام: “الصوت بيجذب انتباه الاطفال و لو بيبي بيسكتوا علب صوتي فبدأت اقدم فيديوهات تعليمية لأن الأطفال بتسمع كلامي و بتقلدني ، و من خلال الموهبة بوجه رسالة صوتية أو مصورة بصوت ميكي ماوس ، فيها توجيهات وتعليمات للطفل ، بصوت أقرب ليه ، و بحس إن ده شيء إيجابي”.

لم تكتف مرام بالمقاطع الموجهة للأطفال ، بل تنشر بعض الفيديوهات الساخرة التي ترصد " مقابلها" في المشاهير ، و هي تقلد أصوات الاطفال الصغيرة "عملت مقالب في حمو بيكا و محمود الليثي و القنانة فيفي عبده و الفنانة راندا البحيري ، و شيماء سيف وسجل عدد كبير من الإعجاب و المشاهدات لمقاطع مرام التي تدفعها للاستمرارية، وتقول: “بحاول أحقق الانتشار من خلال إنتاج فيديوهات كوميدية ، وتعليمية و توعوية للطفل”.

و ختمت كلمها أنها تتمني أن تقدم برنامج أطفال.