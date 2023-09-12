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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

CNN: بايدن قد يتخذ قرارا نهائيا بإرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قالت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، من المتوقع أن يتخذ قرارا نهائيا، قريبا، بشأن إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا للمرة الأولى.

ونقلت القناة، عن أشخاص مطلعين على المحادثات المعنية، قولهم: إن "هذه خطوة كبيرة أوصت بها وزارتا الخارجية والدفاع، بعد أشهر من الطلبات الأوكرانية".

وأضافت أن المناقشات حول إرسال أنظمة الصواريخ التكتيكية بعيدة المدى للجيش، والمعروفة أيضًا باسم ATACMS، أثيرت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.

وأوضح مسؤولون، أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بإرسال الصواريخ، لكن أحد المسؤولين المطلعين على المناقشات، قال: إن "هناك احتمالًا لحدوث ذلك الأمر الآن أكبر بكثير من ذي قبل".

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