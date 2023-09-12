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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

عقوبة قاسية تنتظر المدعي العام الأمريكي السابق بسبب تعليقات ضد القضاة واليهود

صدى البلد

أوصى مسؤولو نقابة المحامين في إلينوي بإيقاف عن العمل في المحاماة لمدة ثلاث سنوات للمدعي الفيدرالي السابق بالولاية الامريكية والمساهم في شركة المحاماة بولسينيلي الذي أدلى بتعليقات تحريضية حول القضاة والمدعين العامين واليهود أثناء تمثيل شقيقه الذي كان يحاكم بتهمة القتل.

قالت لجنة تسجيل المحامين واللجنة التأديبية في إلينوي إن جورج جاكسون الثالث احتُجز بتهمة الازدراء الجنائي أربع مرات من قبل قاضيين في مقاطعة كوك، وتم استبعاده من تمثيل شقيقه أنتوني في عام 2017 بعد اتهام القاضي الذي أشرف على محاكمته بالتواطؤ مع المدعين العامين. جمعة.

وقالت اللجنة إنه إذا كان جاكسون يعتقد بشكل مشروع أن أي قاض غير أمين أو فاسد، لكان بإمكانه تقديم شكوى إلى مجلس التحقيق القضائي في إلينوي.

وقالت اللجنة إن جاكسون 'أظهر أيضًا نمطًا من العداء تجاه اليهود' في ملفات المحكمة. في إحدى الملفات المقدمة في عام 2017، وصف بيانيًا اختطاف واغتصاب امرأتين يهوديتين خياليتين، وزعم أن المدعي العام لولاية مقاطعة كوك، كيمبرلي فوكس، وهي امرأة سوداء، كان يسيطر عليها رجل يهودي. وقالت اللجنة إن جاكسون قارن فيما بعد نواب عمدة مقاطعة كوك بالنازيين.

وقالت اللجنة إنه 'لم يكن هناك أي سبب على الإطلاق يدعو المدعى عليه إلى ذكر أصله اليهودي أو دينه في مرافعاته'.

ورفض لورانس بومونت، محامي جاكسون، التعليق قائلا إنه لا يزال يراجع توصية اللجنة. ولم يستجب جاكسون على الفور لطلب التعليق.

كان جاكسون مدعيًا فدراليًا في شيكاغو لمدة 16 عامًا ورئيسًا سابقًا لنقابة المحامين الفيدرالية. وفقًا لملفه الشخصي على LinkedIn، عمل في Bryan Cave Leighton Paisner لمدة ثلاث سنوات وفي Polsinelli كمساهم لمدة أربع سنوات بعد مغادرته مكتب المدعي العام الأمريكي في شيكاغو.

وقالت اللجنة إنه في عام 2015، ترك جاكسون بولسينيلي لتمثيل شقيقه أنتوني بعد اتهامه بتهمتين بالقتل من الدرجة الأولى. أُدين أنتوني جاكسون، ثم مُنح محاكمة جديدة في عام 2016.

قام القاضي المساعد في مقاطعة كوك، جيمس لين، بحرمان جاكسون من أهلية تمثيل شقيقه بعد أن احتجز قاض آخر جاكسون بتهمة ازدراء المحكمة الجنائية في عام 2017. وأبطلت محكمة الاستئناف في إلينوي تنحية جاكسون في عام 2019.

يقول تسجيل محامي جاكسون وملفه الشخصي على LinkedIn إنه الآن شريك إداري في شركة تدعى Dred Scott.

أفادت صحيفة شيكاغو تريبيون أن أنتوني جاكسون أُدين بقتل سانشيز ميكسون على منصة قطارات هيئة النقل في شيكاغو، وحُكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا في مارس 2022.

 

المدعي العام الأمريكي اللجنة التأديبية محكمة الاستئناف نقابة المحامين لمدعي الفيدرالي السابق إلينوي

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