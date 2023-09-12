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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس “دانيال” تضرب ولا تبالي.. نصائح للوقاية من العاصفة

العاصفة دانيال
العاصفة دانيال

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن العاصفة دانيال تعد أولى منخفضات فصل الخريف ٢٠٢٣، حيث يتسبب في حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت من أمس الاثنين على غرب البلاد وتستمر حتى الأربعاء لتصل إلى مناطق من شمال البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد،الثلاثاء، يستمر سقوط الأمطار المتوسطة و الرعدية أحياناً على مناطق متفرقة من (السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري)، وتصل الأمطار تدريجيا للداخل لتؤثر على مناطق من (جنوب الوجه البحري ومدن القناة ) ولكنها أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، وتمتد الأمطار الخفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وتسجل درجات الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبري ٣٧ درجة مئوية، بينما درجة الحرارة العظمى من اليوم الثلاثاء لنهاية هذا  الأسبوع تكون ما بين ٣٤  و٣٣ درجة مئوية.

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نصائح صحية للحماية من العاصفة  دانيال

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فى إطار هذا قدم الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية بعض النصائح للتعامل مع العواصف المحملة بالرياح في درجات حرارة تتراوح بين 33 و34 درجة مئوية:

ارتدِ الملابس المناسبة: ارتدِ ملابس فضفاضة وخفيفة الوزن مصنوعة من ألياف طبيعية مثل القطن لتسمح بتهوية الجسم وامتصاص العرق. كما يفضل ارتداء قبعة ونظارات شمسية لحماية الرأس والعينين من أشعة الشمس.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس: حاول البقاء في الأماكن المظللة قدر الإمكان وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة خلال فترات النهار الساخنة. إذا كنت بحاجة للخروج، فاستخدم مظلة أو مظلة شمسية للحصول على حماية إضافية.

شرب السوائل بانتظام: تأكد من شرب الكثير من السوائل للحفاظ على ترطيب الجسم ومنع الجفاف. تناول الماء بشكل منتظم وتجنب المشروبات الكحولية والمنبهة التي يمكن أن تزيد من فقدان السوائل.

تجنب الجهد البدني الشاق: حاول تجنب ممارسة الأنشطة البدنية الشاقة أو العمل الشاق في فترات النهار الساخنة. إذا كنت بحاجة للقيام بأعمال خارجية، فافعل ذلك في الأوقات الأكثر برودة مثل الصباح الباكر أو المساء المتأخر.

استخدام واقي الشمس: ضع واقي الشمس ذو الطيف العريض على الأجزاء غير المحمية من الجسم قبل الخروج في الشمس. استخدم واقي الشمس ذو عامل حماية شمسية (SPF) عالي وأعيدي وضعه بانتظام حسب التوجيهات.

التهوية المناسبة: إذا كنت في الداخل، استخدم المروحة أو تشغيل نظام التكييف للحفاظ على التهوية وتبريد الهواء. يمكنك أيضًا فتح النوافذ للحصول على تيار هوائي طبيعي إذا كان الهواء بالخارج معتدلاً.

أخذ قسط كافٍ من الراحة: من الأهمية بمكان أخذ قسط كافٍ من الراحة والاسترخاء خلال فترات الحرارة العالية. قم بالاستراحة في مكان بارد وظليل وحافظ على توازنك الحراري.

يجب أن تتبع تلك النصائح للحد من تأثيرات العواصف المحملة بالرياح والحرارة العالية على صحتك. إذا شعرت بأي أعراض غير طبيعية مثل صداع شديد، وهبوط في الدورة الدموية، أو ضعف عام في الحالة الصحية، يجب عليك طلب المساعدة الطبية على الفور.

العاصفة دانيال نصائح صحية للحماية من العاصفة دانيال درجات الحرارة الأرصاد الجوية الاحوال الجوية الطقس الثلاثاء ​​​​​​​health

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