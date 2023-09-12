انس تقلصات البطن "المغص" بتناول هذه المشروبات الطبيعية

تكثر شكوى البعض بسبب المعاناة من تقلصات البطن “ المغص " التي تسبب شعورا مزعجا، فإذا كنت من ضمن هؤلاء نقدم مشروبات صحية تساعد فى علاج تقلصات البطن.



مشروبات تعالج تقلصات البطن

هناك بعض المشروبات التي يمكن أن تساعد في تهدئة وتخفيف تقلصات البطن المغص، إليك بعض الخيارات المفيدة وفقا لما نشره موقع هيلثي :

الشاي الأعشاب: بعض الأعشاب مثل النعناع والبابونج والزنجبيل لها خصائص مهدئة ومضادة للتقلصات. يمكنك تحضير فنجان من الشاي الأعشاب وشربه لتخفيف التقلصات.

المرق الدافئ: المرق الدافئ مثل مرق الدجاج أو المرق الخضار يمكن أن يساعد في تهدئة المعدة وتخفيف التقلصات. يفضل استخدام مرق محضر من المكونات الطبيعية والطازجة.

المشروبات الدافئة بالزنجبيل: يعتبر الزنجبيل مضادًا طبيعيًا للالتهابات ومهدئًا للمعدة. يمكنك تحضير مشروب الزنجبيل الدافئ عن طريق غلي شرائح الزنجبيل في الماء وإضافة عسل إذا رغبت.

الماء الدافئ مع عصير الليمون: يعتبر مزيج الماء الدافئ وعصير الليمون من المشروبات المهدئة للجهاز الهضمي والتي يمكن أن تخفف التقلصات. قم بخلط عصير نصف ليمونة في كوب من الماء الدافئ واشربه.

الماء الدافئ مع النعناع: إضافة بعض أوراق النعناع الطازجة إلى الماء الدافئ وشربه يمكن أن يساعد في تهدئة التقلصات وتخفيف الانزعاج.

إضافة إلى تناول هذه المشروبات، يجب أن تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا وتجنب الأطعمة التي قد تزيد من التقلصات مثل الأطعمة الدهنية والحارة والمسببة للغازات، إذا استمرت التقلصات أو كانت شديدة، يجب عليك استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتوجيهك بشكل صحيح.