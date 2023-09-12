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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ريحة مجاري في الجو.. ما تأثيرها على الجسم والصحة وعلاقتها بالعاصفة دانيال

ريحة مجاري في الجو
ريحة مجاري في الجو ..ما تأثيرها على الجسم والصحة

العاصفة دانيال.. وصلت العاصفة دانيال إلي مصر منذ الساعات الأولي من يوم أمس، ومازال تأثيرها يقع علي البلاد اليوم الثلاثاء حيث حذرت الأرصاد من العاصفة دانيال، التي ضربت اليونان وليبيا خلال الساعات الأخيرة.

وأثارت العاصفة دانيال الذعر بين المواطنين، حيث أشار البعض إلي وجود رائحة كريهة وغريبة في الجو، منذ مساء أمس، وتساءل المواطنون عن سبب هذه الرائحة الكريهة وما علاقتها بالعاصفة دانيال.

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رائحة غريبة في الجو

ونشر عدد من رواد السوشيال ميديا منشورات عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ليتساءلوا عن صحة وجود الرائحة الكريهة في الجو في مناطق محددة فقط أم كافة المناطق.

وتفاجأ رواد السوشيال ميديا، بإدراك عدد كبير منهم بوجود الرائحة الكريهة في الجو، وأكدوا علي احساسهم بتلك الرائحة في عدد كبير من المحافظات، مما جعلهم يتساءلون عن ارتباط هذه الرائحة بالعاصفة دانيال.

تعليقات رواد السوشيال ميديا 

أتربة وغاز ورائحة صرف صحي

ووصف بعض رواد السوشيال ميديا الرائحة الكريهة المنتشرة في الجو، أنها مزيج بين رائحة الأتربة بسبب العاصفة، مع وجود رائحة غاز ممتزجة مع رائحة كريهة من الصرف الصحي.

تعليقات رواد السوشيال ميديا 

حقيقة ارتباط الرائحة الكريهة وعاصفة دانيال

ونفت هيئة الأرصاد الجوية، علاقة الرائحة الكريهة التي انتشرت وتضرر منها رواد السوشيال ميديا منذ صباح اليوم، في أماكن مختلفة من البلاد، وارتباطها بالعاصفة دانيال.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال تتسبب في تقلبات مناخية مع وجود رياح محملة بالأتربة وسقوط الأمطار، ولا يوجد علاقة بين العاصفة دانيال والرائحة المنتشرة.

رائحة المجاري والغاز في الجو .. ما تأثيرها على الجسم والصحة ؟

قال الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية فى تصريحات خاصة لصدى البلد،أن رائحة المجاري والغاز في الجو يمكن أن تكون مزعجة وغير مرغوب فيها، ولكن تأثيرها على الجسم والصحة يعتمد على نوع الروائح وتركيزها ومدة التعرض لها. قد تكون بعض الروائح الناتجة عن المجاري والغازات ضارة وتشكل خطرًا على الصحة، في حين أن بعضها الآخر قد يكون غير ضار إذا كان في تراكيز منخفضة ولم يتم التعرض له لفترة طويلة.

وأوضح خبير التغذية أن بعض الروائح الكريهة المنبعثة من المجاري قد تحمل ملوثات مثل البكتيريا والفطريات والمواد العضوية الأخرى التي قد تسبب تهيجًا للجهاز التنفسي وتسبب أعراض مثل السعال والحساسية الجهاز التنفسي. قد تشمل المؤثرات الصحية الأخرى لروائح المجاري والغازات التهيج الجلدي والصداع والدوار والغثيان.

وأكد شمس على أنه عندما تشم روائح غير مألوفة ومشتبهة في الجو، ينصح باتخاذ بعض الإجراءات للحفاظ على صحتك والتى تتمثل فيما يلي :

التهوية: قم بفتح النوافذ وتشغيل المروحة لتهوية المكان وتبديل الهواء الملوث بالهواء النقي.

الابتعاد عن المصدر: حاول الابتعاد عن مصدر الرائحة المزعجة قدر الإمكان. إذا كانت الرائحة تأتي من منطقة معينة في المنزل، فقد تحتاج إلى إصلاح المجاري أو الأنابيب المسببة للرائحة.

استشارة السلطات المحلية: إذا كانت الروائح مستمرة ومزعجة لفترة طويلة، فقد تكون هناك مشكلة في البنية التحتية المحلية. يمكنك الإبلاغ عن المشكلة للسلطات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

الحفاظ على نظافة البيئة: حافظ على نظافة المنزل والبيئة المحيطة بك. تأكد من تفريغ القمامة بانتظام والحفاظ على نظافة المجاري والأنابيب.

إذا كنت تعاني من أعراض صحية مزمنة أو شديدة بسبب رائحة المجاري أو الغازات في الجو، ينصح بالاتصال بمقدم الرعاية الصحية لتقييم الحالة والحصول على التشخيص الصحيح والعلاج المناسب.

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