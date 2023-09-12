استمرار تدريب مبادرة "لقمة حلوة" في فنادق الغردقة لتمكين السيدات اقتصاديًا

تواصلت فعاليات البرنامج التدريبي لمبادرة "لقمة حلوة" في فنادق مدينة الغردقة بالتعاون بين فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر وأحد الفنادق السياحية المرموقة. يهدف هذا البرنامج إلى تمكين السيدات من اكتساب مهارات جديدة في صنع الحلويات والمخبوزات باستخدام طرق سهلة وبسيطة.

تم تنظيم البرنامج في مقر الفندق بمدينة الغردقة، حيث استضاف المشاركات وقدموا لهن التدريب اللازم لتطوير مهاراتهن في مجال الحلويات والمخبوزات. يعكف البرنامج على توجيه السيدات نحو تعلم وتنمية مهاراتهن، مما يمكنهن من تطوير مشاريع صغيرة تعزز من دورهن في الاقتصاد المحلي وتوفر لهن فرص عمل إضافية.

تأتي هذه المبادرة تماشياً مع جهود الدولة والمجلس القومي للمرأة لتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، وتمكينهن من الاستثمار في قدراتهن ومهاراتهن. يهدف البرنامج إلى توسيع خيارات العمل للنساء وتعزيز دورهن في تطوير الاقتصاد المحلي.

تمثل مبادرة "لقمة حلوة" فرصة ممتازة للسيدات لتطوير مهاراتهن والمشاركة في بناء مستقبلهن الاقتصادي، ومن المتوقع أن تستمر الفعاليات التدريبية للمبادرة للفترة القادمة بهدف دعم المزيد من النساء في مجال ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي.