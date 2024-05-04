ضمن الموجة الـ22.. إزالة 34 تعديا بنطاق مدن كوم أمبو ودراو وإدفو وأسوان

قامت الأجهزة المعنية بمحافظ أسوان بإزالة 34 حالة تعدى بمساحة 12 ألف و 775 م2 بنطاق مدن كوم أمبو ودراو وإدفو وأسوان وذلك ضمن جهود المرحلة الثالثة من الموجه الـ 22 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو البناء على الأراضى الزراعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

وبناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المتعلقة بتكثيف الجهود لإزالة أى حالة تعدى فى المهد، مع تنفيذ الحالات الصادر لها قرارات سابقة .

وشملت قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بإزالة 9 حالات تعدى على أراضى زراعية فى المهد بمساحة 3525 م2 بنطاق قرية حجازة وسط مشاركة الأجهزة الأمنية وإدارة حماية الأراضى، وكذا نائب رئيس المدينة، والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.

إزالة التعديات

جهود وأنشطة المحليات بأسوان

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بالإزالة الفورية لحالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 3700 م 2 بنطاق قرية بنبان، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتعدين.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة 11 حالات تعدى بمساحة 3050 م2 وذلك بنطاق قرى الرمادى بحرى ووادى عبادى والحجز بحرى والحجز قبلى .

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بالإزالة الفورية لـ 10 حالات تعدى بمساحة 2500 م2 بنطاق مناطق المحمودية والرضوان، فضلاً عن حى الصداقة الجديد، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

جهود وأنشطة المحليات بأسوان