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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيطرة على حريق بأشجار النخيل في قرية الصعايدة بأسوان

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق ببعض أشجار النخيل بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود السيطرة على حريق إندلع بعدد من أشجار النخيل بقرية الصعايدة بكلح الجبل التابعة لمركز إدفو حيث تم التدخل السريع لمواجهة الحريق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون أى إصابات أو خسائر فى الأرواح

من جانبه أوضح إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو بأنه فى ظل المتابعة اللحظية من محافظ أسوان فقد تم السيطرة على الحريق وسط مشاركة لـ 6 سيارات مطافئ ، وطلمبات وموتورات ضخ المياه.

 

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 أشجار النخيل 

وأشار إبراهيم سليمان إلى أنه تم مشاركة متميزة للحماية المدنية بإدفو، وأيضاً القيادات الأمنية وأهالى القرية، فضلاً عن عدد من اللودرات لتقليم وأسقاط أشجار النخيل التى إندلع فيها الحريق بواقع 200 نخلة ، وتم تنفيذ أعمال التبريد والسيطرة على النيران وإحتوائها بالشكل المطلوب.

 

 

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