شهية وصحية .. طريقة عمل الفراخ المشوية

تعد الفراخ المشوية من الأطباق الشهية والصحية التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، وذلك لأنها تتضمن مكونات أساسية شهية وبهارات.

وفيما يلي طريقة عمل الفراخ المشوية لـ الشيف مصطفى العمدة .

طريقة عمل الفراخ المشوية

٢ فراخ تزن الواحدة فيهما وزن الكيلو جرام ونصف (وقومي بتقطيعها إلى حوالي ست أو ثمن قطع).

١ ملعقة كبيرة من كلا من (بهارات الفراخ – الزنجبيل المطحون – والكزبرة الناشفة – صلصة الطماطم).

١ ملعقة صغيرة من كلا من (بهارات الكاري – الفلفل الأسود – الحبهان المطحون – الروز ماري).

١ حبة من الليمون (وقومي بعصرها).

٣ ملاعق كبيرة من كلا من (الخل – زيت الزيتون).

ملح (كمية على حسب الرغبة).



طريقة عمل الفراخ المشوية

قومي بتنظيف الفراخ من خلال إزالتك للجلد ومن ثم عن طريق غسلها بشكل جيد عن طريق الماء.

نقوم بفرك الفراخ بالملح جيد جدا ومن ثم نقوم بغسلها مرة أخرى بالماء البارد.



قومي بإحضار قدر أو وعاء زجاجي كبير وضعي فيها كل البهارات والتوابل المتواجدة لديك وقومي بخلطها مع بعضها بعد ذلك.



قومي بوضع الفراخ في طبق أو وعاء زجاجي كبير لديك وضعي في طبق آخر كلا من الخل والليمون وزيت الزيتون وقومي بخلطهم جيدا مع بعضهم حتى يصبح مزيجا جيدا وبعدها قومي بوضع الفراخ معهم وقومي بخلطها بشكل جيد مع السوائل كلها وقومي بفركها معهم كلهم حتى تمتزج معهم جيدا .



بعد أن تنتهي من مزج الفراخ مع خليط الليمون وزيت الزيتون، قومي بإضافة البهارات المخلوطة كلها إلى الفراخ وعاودي خلطها مرة أخرى مع المزيج كله بأكمله وقومي بفرك الفراخ مرة أخرى مع التوابل حتى تتأكدي من أنها قد شربت التوابل والمزيج كله الذي لديك بالكامل.