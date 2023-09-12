ريحة مجاري في الجو .. اجعل أجواء منزلك منعشة بحيل سهلة

أعرب الكثير من الأشخاص عن استيائهم من ظهور رائحة كريهة خلال انتشار العاصفة الترابية دانيال

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن العاصفة الترابية دانيال هي احدى ظواهر المرتبطة بالرياح وليس لها علاقة بأي رائحة كريهة ظهرت مؤخرا

وفقا لما جاء في موقع نعرض لكم بعض النصائح التي تساعد في جعل رائحة المنزل جيدة

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قم بتغيير مرشح (مرشحات) الهواء الخاص بك وفقًا لجدول زمني منتظم لأنها تتسبب في ظهور رائحة كريهة.

يدور الهواء في منزلك عبر مرشح (مرشحات) الهواء عدة مرات يوميًا و إذا لم يكن الفلتر الخاص بك مسدودًا أو مشبعًا، فسوف يقوم بعمل رائع في التقاط الملوثات والملوثات التي يمكن أن تجعل منزلك كريهًا.

يُطهى وعاء من الخل على الموقد ويؤدي ذلك إلى تحييد أى رائحة كريهة بدلاً من إخفائها، كما يفعل حرق الفانيليا أو القرفة.

تنظيف الأسطح الناعمة بالبخار مثل الستائر والستائر والأرائك.

غالبًا ما يتم إهمال هذه العناصر أثناء عملية التنظيف ويعد تنظيفها بالبخار فعالاً في التخلص من الأوساخ والغبار، والأهم من ذلك، الروائح الكريهة.



قم بإزالة الروائح الكريهة من غرفك الكريهة عن طريق وضع مزيج من 3 أجزاء من الماء و10 قطرات من زيت الحمضيات وجزء واحد من الفودكا في وعاء مزخرف.

زيت الحمضيات

هذا فعال بشكل خاص في الغرف ذات الروائح القوية مثل غرف الطين وغرف الغسيل.



إذا كان لديك جهاز للتخلص من القمامة، فتجنب التخلص من قشور الجزر أو البصل أو البطاطس أسفله و لا يمكنها فقط أن تسد التخلص منك، ولكنها تسبب رائحة كريهة عندما تبدأ في التحلل.

في كثير من الأحيان، سوف تبدأ سلة المهملات الخاصة بك ب الرائحة الكريهة و الحل البسيط لذلك هو غسله بالخل الأبيض والماء للتخلص من أي روائح متبقية.

استخدم مزيل الرائحة

هناك الكثير من الأشياء التي ربما تكون لديك بالفعل في منزلك والتي يمكنها إزالة الروائح الكريهة من الهواء بشكل طبيعي.

من أفضل مزيلات الروائح الكريهة هي القهوة والشاي والخل والشوفان وصودا الخبز و إن ترك وعاء يحتوي على أي من هذه المواد الماصة للروائح في الغرفة المخصصة للانتعاش سيساعد في إزالة الروائح الكريهة من الهواء.

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ربما تكون صودا الخبز واحدة من أكثر الأدوات المفيدة للتخلص من الروائح الكريهة في منزلك بدلاً من إخفاء الروائح مثل معطرات الجو والشموع، تمتص صودا الخبز الروائح وتحييدها ويتمتع بسمعة طيبة لكونه واحدًا من أفضل مزيلات الروائح الكريهة للسجاد.

رشها على أي مناطق مفروشة بالسجاد والسماح لها بالبقاء هناك لبضع ساعات سيجعل رائحة سجادتك منعشة في أي وقت من الأوقات.

مرتبتك عبارة عن مصيدة للعرق والأوساخ والجلد الميت وبالتأكيد ليست الأشياء المثالية التي يجب استنشاقها أثناء محاولتك النوم.

فقط اتركه لعدة ساعات، ثم قم بتنظيفه بالمكنسة الكهربائية، وفويلا، أمامك العديد من ليالي النوم ذات الرائحة الأفضل في المستقبل.

تعتبر أغطية المراتب رائعة في منع مرتبتك من جمع كل تلك الأشياء السيئة و خاصة إذا كنت تعاني من الحساسية، يمكن أن تكون أغطية المرتبة منقذًا.