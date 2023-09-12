قرارات نهائية عاجلة من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا للاعلان عن أهم قرارات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الخاصة بالاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .. وتمثلت في :

- إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والموجهين الفنيين بالإدارات والمديريات التعليمية للمدارس



- التأكيد على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد

- تحديد أحد المسئولين عن الصيانة البسيطة داخل المدرسة يوميا لملاحظة أي احتياجات خاصة بالصيانة والإبلاغ عنها



- غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية والالتزام بتحية العلم

- اتاحة بنوك الأسئلة لجميع المراحل الدراسية



- تسكين المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم مع بداية العام الدراسي الجديد



- التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال خريجي الجامعات الذين يؤدون الخدمة العامة بالاضافة الى تعيين معلمين بالحصة وفقا للضوابط المحددة

- تكثيف اجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسية بمختلف المحافظات و تجهيز القاعات الدراسية

- بث القنوات والمنصات التعليمية مركزيا واتاحتها لجميع الطلاب واتاحة منصة بث مباشر خاصة بكل مديرية لجميع المراحل التعليمية

- تعظيم دور المنصات والقنوات التعليمية وتوظيف القنوات التعليمية في خدمة واثراء العملية التعليمية

- حظر تحصيل اي مبالغ مالية تحت اي مسميات من الطلاب وأولياء أمورهم

-حظر تواجد او استخدام الموبايل المزود بكاميرا وبرامج ألعاب نهائيا ويسمح بالتليفون المحمول غير المزود بكاميرا شرط عدم استخدامه اثناء الحصص الدراسية لكل من الطلاب والمعلمين ، وتوقيع العقوبات على المخالفين .

-اتخاذ اجراءات صارمة ضد المتغيبين عن المدرسة من المعلمين وغير الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم في الجدول المدرسي

-تفعيل معارض اهلا مدرستي للادوات المدرسية بأسعار مناسبة على مستوى الادارات والمديريات التعليمية لتخفيف العبء على الأهالي

-انتاج مواد تعليمية و تدريبية للمناهج الدراسية لجميع الصفوف من خلال كوادر تعليمية متميزة واتاحتها على موقع الوزارة مجانا

-اتاحة بنوك للأسئلة في اطار مشروع التقويم من اجل التعلم لجميع المراحل الدراسية

-تنظيم أولمبياد مصر ودوري المدارس واذاعتها على قنوات مدرستنا

-تعظيم دور يوم الانشطة الرياضية والفنية والثقافية في المدارس

-الالتزام بمواصفات الزس المدرسي الموحد بالمدارس الرسمية والخاصة

-حظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب وتفعيل دور الاخصائي الاجتماعي.

