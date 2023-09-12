قرارات نهائية عاجلة من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا للاعلان عن أهم قرارات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الخاصة بالاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .. وتمثلت في :
- إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والموجهين الفنيين بالإدارات والمديريات التعليمية للمدارس
- التأكيد على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد
- تحديد أحد المسئولين عن الصيانة البسيطة داخل المدرسة يوميا لملاحظة أي احتياجات خاصة بالصيانة والإبلاغ عنها
- غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية والالتزام بتحية العلم
- اتاحة بنوك الأسئلة لجميع المراحل الدراسية
- تسكين المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم مع بداية العام الدراسي الجديد
- التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال خريجي الجامعات الذين يؤدون الخدمة العامة بالاضافة الى تعيين معلمين بالحصة وفقا للضوابط المحددة
- تكثيف اجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسية بمختلف المحافظات و تجهيز القاعات الدراسية
- بث القنوات والمنصات التعليمية مركزيا واتاحتها لجميع الطلاب واتاحة منصة بث مباشر خاصة بكل مديرية لجميع المراحل التعليمية
- تعظيم دور المنصات والقنوات التعليمية وتوظيف القنوات التعليمية في خدمة واثراء العملية التعليمية
- حظر تحصيل اي مبالغ مالية تحت اي مسميات من الطلاب وأولياء أمورهم
-حظر تواجد او استخدام الموبايل المزود بكاميرا وبرامج ألعاب نهائيا ويسمح بالتليفون المحمول غير المزود بكاميرا شرط عدم استخدامه اثناء الحصص الدراسية لكل من الطلاب والمعلمين ، وتوقيع العقوبات على المخالفين .
-اتخاذ اجراءات صارمة ضد المتغيبين عن المدرسة من المعلمين وغير الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم في الجدول المدرسي
-تفعيل معارض اهلا مدرستي للادوات المدرسية بأسعار مناسبة على مستوى الادارات والمديريات التعليمية لتخفيف العبء على الأهالي
-انتاج مواد تعليمية و تدريبية للمناهج الدراسية لجميع الصفوف من خلال كوادر تعليمية متميزة واتاحتها على موقع الوزارة مجانا
-اتاحة بنوك للأسئلة في اطار مشروع التقويم من اجل التعلم لجميع المراحل الدراسية
-تنظيم أولمبياد مصر ودوري المدارس واذاعتها على قنوات مدرستنا
-تعظيم دور يوم الانشطة الرياضية والفنية والثقافية في المدارس
-الالتزام بمواصفات الزس المدرسي الموحد بالمدارس الرسمية والخاصة
-حظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب وتفعيل دور الاخصائي الاجتماعي.