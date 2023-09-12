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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرارات نهائية عاجلة من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا للاعلان عن أهم قرارات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الخاصة بالاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .. وتمثلت في : 

- إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والموجهين الفنيين بالإدارات والمديريات التعليمية للمدارس


- التأكيد على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد

- تحديد أحد المسئولين عن الصيانة البسيطة داخل المدرسة يوميا لملاحظة أي احتياجات خاصة بالصيانة والإبلاغ عنها


- غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية والالتزام بتحية العلم

- اتاحة بنوك الأسئلة لجميع المراحل الدراسية


- تسكين المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم مع بداية العام الدراسي الجديد


- التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال خريجي الجامعات  الذين يؤدون الخدمة العامة بالاضافة الى تعيين معلمين بالحصة وفقا للضوابط المحددة

- تكثيف اجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسية بمختلف المحافظات و تجهيز القاعات الدراسية

- بث القنوات والمنصات التعليمية مركزيا واتاحتها لجميع الطلاب واتاحة منصة بث مباشر خاصة بكل مديرية لجميع المراحل التعليمية

- تعظيم دور المنصات والقنوات التعليمية وتوظيف القنوات التعليمية في خدمة واثراء العملية التعليمية

- حظر تحصيل اي مبالغ مالية تحت اي مسميات من الطلاب وأولياء أمورهم

-حظر تواجد او استخدام الموبايل المزود بكاميرا وبرامج ألعاب نهائيا ويسمح بالتليفون المحمول غير المزود بكاميرا شرط عدم استخدامه اثناء الحصص الدراسية لكل من الطلاب والمعلمين ، وتوقيع العقوبات على المخالفين .

-اتخاذ اجراءات صارمة ضد المتغيبين عن المدرسة من المعلمين وغير الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم في الجدول المدرسي 

 

-تفعيل معارض اهلا مدرستي للادوات المدرسية بأسعار مناسبة على مستوى الادارات والمديريات التعليمية لتخفيف العبء على الأهالي 

 

-انتاج مواد تعليمية و تدريبية للمناهج الدراسية لجميع الصفوف من خلال كوادر تعليمية متميزة واتاحتها على موقع الوزارة مجانا

 

-اتاحة بنوك للأسئلة في اطار مشروع التقويم من اجل التعلم لجميع المراحل الدراسية

 

-تنظيم أولمبياد مصر ودوري المدارس واذاعتها على قنوات مدرستنا

 

-تعظيم دور يوم الانشطة الرياضية والفنية والثقافية في المدارس

 

-الالتزام بمواصفات الزس المدرسي الموحد بالمدارس الرسمية والخاصة

 

-حظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب وتفعيل دور الاخصائي الاجتماعي.
 

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