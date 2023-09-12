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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدير تعليم الإسكندرية يبحث مع وفد الوكالة الألمانية تطوير التعليم الفني

صدى البلد

 بحث مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية الدكتور عربي أبوزيد، مع وفد من الوكالة الألمانية للتنمية الدولية(GIZ) برئاسة المهندس ناصف بخيت للتعريف بخطة العمل خلال الفترة القادمة للمشروع "EPP1111" الخاص بتطوير التعليم الفني.
وقال مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية -في بيان اليوم الثلاثاء- إن اللقاء تناول تحديد النقاط المؤثرة فيما يخص النهوض والارتقاء بمنظومة التعليم الفني ودعم الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل والوحدات المدرسية التابعة لها.
وأشار إلى أن هذه اللقاءات تأتي في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتعاون مع كافة المؤسسات للنهوض والارتقاء بمنظومة التعليم الفني . 
جاء ذلك بحضور أمل حسان مدير عام التعليم الفني وطارق موسى مدير الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل وأشرف أبو الفتوح مسئول التوظيف بالوحدة الفرعية.
 

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