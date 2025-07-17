مصدر: فيريرا يوصي بالتعاقد مع جناح أجنبي جديد رغم صفقات الزمالك الأخيرة

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا شدد على ضرورة التعاقد مع جناح أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا أن هذا المركز يعد من أولوياته الفنية في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

وأكد المصدر أن فيريرا أبلغ إدارة الزمالك بحاجته الملحة لضم جناح هجومي إضافي، رغم تعاقد النادي مؤخرًا مع الأنجولي شيكو بانزا، الذي يشغل مركز الجناح الأيسر، مشيرًا إلى أن المدرب البلجيكي يرغب في تنويع الحلول الهجومية، خاصة على مستوى الأطراف.

وشهدت الفترة الأخيرة تواجد اللاعب الفلسطيني آدم كايد في القاهرة، تمهيدًا لانضمامه إلى الزمالك لتدعيم مركز الجناح، إلى جانب التعاقد مع المغربي عبد الحميد معالي.

ورغم هذه التحركات، ما زال فيريرا يرى أن الفريق بحاجة إلى مزيد من الدعم في هذا المركز الحيوي، مما يفتح الباب أمام إمكانية ضم صفقة جديدة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

فهل تكتفي إدارة الزمالك بما تم حسمه من صفقات، أم تلبي رغبة فيريرا وتتحرك لإبرام صفقة هجومية جديدة.