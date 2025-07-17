قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الوادي الجديد: إدراج عدد من معالم المحافظة ببرامج السياحة الصحراوية
لجنة رئاسية فلسطينية: استهداف الكنائس في غزة تهديد مباشر للوجود المسيحي
فصل الكهرباء عن بعض مناطق بني سويف.. اعرف المواعيد والأماكن
نادي مغربي يدخل في مفاوضات لضم أشرف داري ورضا سليم
الخميس 24 يوليو إجازة بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
أخبار الزمالك| 4 صفقات جديدة.. 3 تحديات لـ فيريرا.. وسر إحباط المدير الرياضي
عاجل .. الأرصاد تكشف عن إنتهاء موجة "الحزام المداري" ونصيحة للمواطنين
اللهم احفظ سوريا وشعبها.. الأزهر يدعو للدول العربية والإسلامية
عرض قوي على طاولة المصري.. هل يرحل أحمد عيد إلى الزمالك؟
أبطال النور.. المكفوفون يتألقون في مهرجان عدلي للشطرنج باستاد القاهرة
الأرصاد: الحزام المداري وراء التقلبات الجوية والأتربة في جنوب مصر
مصدر: فيريرا يوصي بالتعاقد مع جناح أجنبي جديد رغم صفقات الزمالك الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصدر: فيريرا يوصي بالتعاقد مع جناح أجنبي جديد رغم صفقات الزمالك الأخيرة

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا
منتصر الرفاعي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا شدد على ضرورة التعاقد مع جناح أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا أن هذا المركز يعد من أولوياته الفنية في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

وأكد المصدر أن فيريرا أبلغ إدارة الزمالك بحاجته الملحة لضم جناح هجومي إضافي، رغم تعاقد النادي مؤخرًا مع الأنجولي شيكو بانزا، الذي يشغل مركز الجناح الأيسر، مشيرًا إلى أن المدرب البلجيكي يرغب في تنويع الحلول الهجومية، خاصة على مستوى الأطراف.

وشهدت الفترة الأخيرة تواجد اللاعب الفلسطيني آدم كايد في القاهرة، تمهيدًا لانضمامه إلى الزمالك لتدعيم مركز الجناح، إلى جانب التعاقد مع المغربي عبد الحميد معالي.

ورغم هذه التحركات، ما زال فيريرا يرى أن الفريق بحاجة إلى مزيد من الدعم في هذا المركز الحيوي، مما يفتح الباب أمام إمكانية ضم صفقة جديدة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

فهل تكتفي إدارة الزمالك بما تم حسمه من صفقات، أم تلبي رغبة فيريرا وتتحرك لإبرام صفقة هجومية جديدة.

آدم كايد نادي الزمالك يانيك فيريرا البلجيكي يانيك فيريرا الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE للحصول على 10 جيجا مجانًا

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس .. سجل بياناتك

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد ..و 20 معلومة عنها الآن

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

مؤشرات أولية ونسب القبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

أرشيفية

اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة.. و«الأرصاد» تُحذّر من أصعب ليالي يوليو

تنسيق الدبلومات الفنية

مجموع فوق 70%.. الكليات المتاحة لطلب دبلوم صنايع

ترشيحاتنا

زيارة وزير الصناعية لشركة النصر للمسبوكات

4 توصيات للحفاظ على حقوق العاملين بمصنع المسبوكات عالية الجودة

حادث- أرشيفية

نقابة النقل والمواصلات: نسبة المتعاطين من السائقين لا تتجاوز 4.2%

أرشيفية

انتخابات مجلس الشيوخ.. لماذا تراجع أعداد المرشحين مقارنة بـ 2020؟

بالصور

حسام حبيب يصل السعودية استعدادًا لحفله الأول بموسم جدة

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

طريقة عصير المانجو الطازج

طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بزيادة 250 جنيه.. حقيقة إيصال متداول برفع الملاك للإيجار القديم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

أسعار الذهب والدولار اليوم .. هل التراجع مستمر؟

غيرة انتهت بجريمة قتل

الغيرة قلبت لجريمة قـ..تل.. الزوجة وعشيقها خنـ..قوا الزوج بعد ما شرب العصير

لطفي لييب

هخرج قريب.. لطفي لبيب يكشف عن تطورات حالته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد