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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عرض قوي على طاولة المصري.. هل يرحل أحمد عيد إلى الزمالك؟

أحمد عيد
أحمد عيد
منتصر الرفاعي

اقترب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، من حسم صفقة التعاقد مع أحمد عيد، الظهير الأيمن لفريق المصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مصدر مطلع داخل القلعة البيضاء أن المدير الرياضي للفريق جون إدوارد، أنهى جميع الاتفاقات الشخصية مع اللاعب، سواء من حيث الراتب أو مدة التعاقد، مشيرًا إلى أن عيد رحب بشدة بالعودة إلى الزمالك، وأعرب عن سعادته بهذه الخطوة.

وأوضح المصدر أن المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا أبدى إعجابه الشديد بقدرات أحمد عيد، نظرًا لحاجة الفريق إلى تدعيم مركز الظهير الأيمن بعنصر جاهز وقادر على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة.

ورغم الاتفاق الكامل مع اللاعب، فإن إتمام الصفقة لا يزال مرهونًا بموافقة إدارة النادي المصري على رحيله، في ظل تمسكها بالحصول على مقابل مالي مناسب.

ويُجهز الزمالك حاليًا عرضًا ماليًا قويًا لإقناع إدارة المصري بالتخلي عن خدمات عيد، في ظل الرغبة الجادة من الجانب الأبيض لحسم الصفقة في أسرع وقت ممكن.

نادي الزمالك حسين لبيب أحمد عيد المصري البورسعيدي جون إدوارد يانيك فيريرا

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