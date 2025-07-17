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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: توريد 515 ألف طن قمح منذ بدء الموسم بزيادة 180 ألف طن عن العام الماضي

توريد محصول القمح
توريد محصول القمح
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن إجمالي كميات القمح التي تم توريدها حتى الآن إلى الصوامع والشون المعتمدة بالمحافظة بلغ 515 ألفًا و578 طنًا و67 كيلو جرامًا منذ بدء موسم التوريد لعام 2025، مشيراً إلى أن تلك الأرقام تعكس جهود الدولة المستمرة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

وأوضح المحافظ أن معدلات التوريد خلال الموسم الحالي سجلت زيادة قدرها 180 ألف طن مقارنة بالعام الماضي، رغم انخفاض المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم عن العام السابق، مؤكداً أن تلك الزيادة تعكس تحسن الإنتاجية وارتفاع كفاءة الحصاد، بفضل التوسع في استخدام التقاوي المحسنة والتطبيق الجيد للتقنيات الزراعية الحديثة، إلى جانب تكثيف جهود الإرشاد الزراعي والمتابعة الميدانية المستمرة مع المزارعين، وهو ما ساهم في زيادة متوسط إنتاجية الفدان وتحقيق مردود اقتصادي أفضل للفلاحين.

توريد محصول القمح 

وأشار المحافظ إلى انتظام أعمال التوريد بكافة نقاط الاستلام بالمراكز والقرى، مؤكداً تيسير كافة الإجراءات أمام المزارعين لضمان سرعة الاستلام وعدم حدوث تكدسات، لافتاً إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع سير العمل لحظة بلحظة، مع التدخل الفوري لإزالة أية معوقات بالتنسيق مع مديريات التموين والزراعة والجهات المعنية.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن لجان الاستلام الميدانية تواصل عملها بشكل يومي لفحص واستلام كميات القمح من المزارعين وفقاً للضوابط والاشتراطات الفنية المعتمدة، مؤكداً إعداد تقارير متابعة دورية لمراقبة معدلات التوريد وضمان انضباط العمل بكافة المواقع، في إطار خطة الدولة لتحقيق موسم توريد ناجح يدعم استقرار الأمن الغذائي ويعزز الإنتاج المحلي من الحبوب الاستراتيجية.

محافظ المنيا توريد محصول القمح الشون والصوامع مديرية التموين لجان الاستلام

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