قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الوادي الجديد: إدراج عدد من معالم المحافظة ببرامج السياحة الصحراوية
لجنة رئاسية فلسطينية: استهداف الكنائس في غزة تهديد مباشر للوجود المسيحي
فصل الكهرباء عن بعض مناطق بني سويف.. اعرف المواعيد والأماكن
نادي مغربي يدخل في مفاوضات لضم أشرف داري ورضا سليم
الخميس 24 يوليو إجازة بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
أخبار الزمالك| 4 صفقات جديدة.. 3 تحديات لـ فيريرا.. وسر إحباط المدير الرياضي
عاجل .. الأرصاد تكشف عن إنتهاء موجة "الحزام المداري" ونصيحة للمواطنين
اللهم احفظ سوريا وشعبها.. الأزهر يدعو للدول العربية والإسلامية
عرض قوي على طاولة المصري.. هل يرحل أحمد عيد إلى الزمالك؟
أبطال النور.. المكفوفون يتألقون في مهرجان عدلي للشطرنج باستاد القاهرة
الأرصاد: الحزام المداري وراء التقلبات الجوية والأتربة في جنوب مصر
مصدر: فيريرا يوصي بالتعاقد مع جناح أجنبي جديد رغم صفقات الزمالك الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: المدارس الحقلية تدعم الفلاح وتمكنه من تحسين إنتاجيته وزيادة دخله

تكريم المزارعين بالمدارس الحقلية
تكريم المزارعين بالمدارس الحقلية
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتمكين الفلاح ودعم جهود التنمية الريفية المستدامة، مشيراً إلى أن مشروع المدارس الحقلية يمثل إحدى الأدوات الفعالة لرفع كفاءة الفلاحين وتحسين جودة المحاصيل الزراعية.

وأوضح المحافظ أن المدارس الحقلية تسهم في نقل وتبادل الخبرات بين الفلاحين والخبراء الزراعيين، وتدعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق التصديرية.

وجاءت تأكيدات المحافظ فى إطار  احتفالية نظمتها محافظة المنيا لتكريم خريجي المدارس الحقلية، ضمن فعاليات مشروع تمكين المجتمعات الريفية والذي يُنفذ بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .

حضر الحفل، الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة، عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نجاح التلاوي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، المهندسة فاطمة عبد المنعم نجيب مدير إدارة الارشاد الزراعى، عماد اسماعيل محمود مدير مشروع تمكين المجتمعات الريفية، هيام مصطفى مدير إدارة العلاقات الدولية بالمحافظة، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية .

واكد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، على أهمية استدامة هذا النوع من المشروعات التنموية، التي تستهدف تمكين الفلاح وتعزيز قدراته الإنتاجية، مشدداً على ضرورة البناء على ما تحقق من نتائج إيجابية وتوسيع نطاق الاستفادة من المدارس الحقلية، لضمان تعظيم مردودها الاقتصادي والاجتماعي.

أوضح المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن المشروع يسير بخطى ثابتة نحو تمكين الفلاحين من إنتاج محاصيل عالية الجودة بأقل التكاليف، من خلال برامج إرشادية ميدانية حديثة.

مشيراً إلى أن المدارس الحقلية أصبحت أداة رئيسية لتعويض نقص أعداد المرشدين الزراعيين، مشيرا أن المدارس الحقلية تعمل فى جميع المحاصيل بجانب التغذية ومعرفة القيمة الغذائية بهدف تحسين الوضع الاجتماعى الاقتصادي للأسرة، لافتا إلى إقامة مدارس محو أمية بجميع المدارس الحقلية التى نعمل عليها وذلك لإدارة مشروعاتهم بنجاح .

وأضاف وكيل الوزارة أن المستهدف خلال المرحلة المقبلة إنشاء 206 حقول إرشادية تشمل محاصيل القمح وشتلات قصب السكر والكرنب والكانتالوب، موضحاً أن المنيا تستحوذ على نحو 18% من صادرات العنب المصرية، كما يجري التوسع في زراعة الكنتالوب كمحصول واعد للتصدير.

من جانبه، قال عماد اسماعيل محمود مدير مشروع تمكين المجتمعات الريفية، اننا نشهد تخرج 6 مدارس حقلية باجمالى 150 مزارعا ومزارعة من 6 قرى بمحافظة المنيا والذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تحت مظلة مشروع تمكين المجتمعات الريفية فى محافظة المنيا فى 10 قرى من قرى حياة كريمة بهدف زيادة إنتاجية المحاصيل وتدريب المزارعين على المعاملات الذكية مناخيا ومعاملات ما بعد الحصاد بهدف زيادة الدخل للمستفيدين من المدارس الحقلية، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى والمجلس القومي للمرأة .

المنيا مزارع حقلية تكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE للحصول على 10 جيجا مجانًا

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس .. سجل بياناتك

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد ..و 20 معلومة عنها الآن

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

مؤشرات أولية ونسب القبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

أرشيفية

اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة.. و«الأرصاد» تُحذّر من أصعب ليالي يوليو

صورة أرشيفية

مصرع شخصين وإصابة ثالث أثناء التنقيب عن الآثار بالغربية

ترشيحاتنا

شهامة وجدعنة ولاد البلد.. أهالي منيل شيحة بأبو النمرس يحاولون إخمـ..ــاد حـ..ــريق في سيارة

شهامة ولاد البلد.. أهالي منيل شيحة بأبوالنمرس يحاولون إخماد حريق سيارة

النقض تؤجل النظر في طعن نواب العمرانية

النقض تؤجل النظر في طعن نواب العمرانية

القبض على سائق سيارة ربع نقل صدم شخص بطريق الاسكندرية

القبض على سائق سيارة ربع نقل صدم شخصا بطريق الاسكندرية

بالصور

حسام حبيب يصل السعودية استعدادًا لحفله الأول بموسم جدة

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

طريقة عصير المانجو الطازج

طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بزيادة 250 جنيه.. حقيقة إيصال متداول برفع الملاك للإيجار القديم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

أسعار الذهب والدولار اليوم .. هل التراجع مستمر؟

غيرة انتهت بجريمة قتل

الغيرة قلبت لجريمة قـ..تل.. الزوجة وعشيقها خنـ..قوا الزوج بعد ما شرب العصير

لطفي لييب

هخرج قريب.. لطفي لبيب يكشف عن تطورات حالته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد