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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خطة عاجلة لضبط النمو السكاني بالمنيا

محافظ المنيا خلال اللقاء
محافظ المنيا خلال اللقاء
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن ضبط النمو السكاني يُعد ضرورة وطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بالقضية السكانية، باعتبارها أحد أكبر التحديات أمام خطط التنمية الشاملة.

جاءت تأكيدات المحافظ  خلال لقائه مع الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، لمناقشة تفعيل آليات الخطة العاجلة للسكان والتنمية، وتحسين المؤشرات السكانية بمحافظة المنيا.

وأشار اللواء كدوانى إلى أن المحافظة تنفذ خطة متكاملة تستهدف الوصول بالخدمات الصحية والتنموية إلى جميع المواطنين، خاصة بالمناطق الريفية والنجوع، من خلال القوافل الطبية والوحدات المتنقلة، بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، لضمان تحقيق التنمية العادلة وشمولية الخدمات.

وعقب اللقاء، ناقشت الدكتورة عبلة الألفي  مؤشرات و مخرجات الخطة العاجلة للسكان وآليات تحسين الخصائص السكانية وذلك خلال انعقاد اجتماع المجلس القومى للسكان بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، والدكتورة نادية مكرم وكيل وزارة الصحة .

واستعرض الاجتماع الخطة العاجلة للسكان والتنمية التي انطلقت في مركز مغاغة كمرحلة أولى منذ يناير 2025، ضمن 16 مركزاً على مستوى الجمهورية، حيث تركز الخطة على محورين رئيسيين: ضبط معدلات الإنجاب غير المخطط، وتحسين الخصائص السكانية من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، والتوسع في خدمات الصحة الإنجابية، ومكافحة زواج القاصرات، ومنع تسرب الأطفال من التعليم.

كما استعرض الاجتماع نتائج حملات طرق الأبواب التي تم تنفيذها بمركز مغاغة، وخطط العمل للمرحلة المقبلة لتحسين مؤشرات التعليم والصحة والتغذية وتمكين المرأة، مع المتابعة الدورية لمعدلات الأداء  لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

شارك فى الاجتماع الدكتور هشام ذكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية، والدكتورة مرفت فؤاد رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة، وأماني محمد مقررة فرع المجلس القومي للسكان بالمنيا، وقيادات الأزهر والكنيسة، إلى جانب عدد من مديرى المديريات و الإدارات التنفيذية بالمحافظة وممثلي المجتمع المدني.
 

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