بعد 8 سنوات على اختفائه.. العثور على رفات شاب بمياه مصرف بالمحلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من انتشال جثة شاب متحللة في نهاية العقد الثالث من عمره في مياه مصرف بنطاق عزبة الترزي بقرية بشبيش التابعة لمركز المحلة الكبري.

وكشفت مصادر أمنية أن جثة شاب متحللة وكان مختفي منذ 8 سنوات وما تبقى من جسده رفات الجمجمة وبعض أشلاء من جسده وتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من عمال إدارة الصرف يفيد أثناء تشغيلهم كراكات للتطهير أحد المصارف عثروا على رفات جثة وبقايا عظام.

وأفادت مصادر أمنية أن أهالي العزبة أكدوا أن أسرة الشاب المتغيب محمد رضا عبدالعزيز 30 سنة محضر منذ عام 2015 م باختفائه في نفس المنطقة التي شهدت مكان العثور على رفاته وبقايا جثمانه الذي تحلل بعد مرور أكثر من 8 سنوات على الوفاة.



كما تم إخطارا أسرة الشاب وتبين أنهم مقيمون بالقرية محل البلاغ.

وبسؤال أهلية الشاب أكدوا اختفاء نجلهم منذ 8 سنوات بمحل البلاغ الذي تم العثور على رفاته بها بأحد جانبي الترعة، ورجح أن تكون رفاته والجمجمة هي جثة ابنهم المختفي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها .