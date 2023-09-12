تأخير في الإقلاع.. العاصفة "دانيال" تربك الحركة بمطار شرم الشيخ

تسبب الإعصار دانيال في ارتباك حركة الطيران بمطار شرم الشيخ بعد الرياح الشديدة وانعدام الرؤية التي احدثها الاعصار في الشرق الأوسط والمنطقة العربية بعد اجتياح الاعصار ليبيا وتسببه في خسائر فادحة .

وتأخر اقلاع الطائرة المتجهة من شرم الشيخ لبرج العرب بالإسكندرية نحو ١٢ ساعة مما أثار الركاب الذين انتظروا ساعات طويلة علي أمل اقلاع الطائرة .

وقال شهود عيان إن سلطات مطار شرم الشيخ الدولي رفضت اقلاع الطائرة المتجهة لبرج العرب بالإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية جراء العاصفة دانيال القادمة من الحدود الليبية.

ولقي في ليبيا أكثر من 2800 شخص مصرعهم واعتبر الآلاف في عداد المفقودين من جراء العاصفة دانيال التي ضربت شمال شرقي ليبيا أمس الاثنين، قبل أن تتجه نحو مصر.

وقال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، إن أحياء كاملة في مدينة درنة تضم آلاف الموطنين اختفت داخل البحر، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت المدينة منطقة منكوبة وفرضت حظر التجول وحالة الطوارئ في شرق ليبيا، لمدة يومين. بسبب الإعصار والسيول التي تجتاح المنطقة.

وأشارت تقارير إلى أن الأمطار الغزيرة، المصاحبة للعاصفة دانيال، خلفت مئات القتلى الذين لقوا حتفهم جراء السيول، فيما لايزال العشرات في عداد المفقودين وبجانب ذلك شردت مئات آخرين.

وغمرت السيول المفاجئة مناطق بأسرها، حتى باتت درنة منطقة منكوبة وهي مدينة يقطنها نحو 200 ألف نسمة وتقع على وادي يحملها اسمها.

وجرفت مياه الأمطار الغزيرة والفيضانات سكان مدن البيضاء وسوسة والمرج، وطبرق وكل مدن وقرى الجبل الأخضر والساحل الشرقي، وصولًا إلى بنغازي.

فيما نكس مجلس الوزراء المصري العلم من أعلى مبني مقر المجلس وذلك حدادا على وفاة عدد من المواطنين بالمملكة المغربية ودولة ليبيا الشقيقة.

حركة مطار شرم الشيخ

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