بسبب جراب موبايل.. تفاصيل مصرع صاحب محل بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات باستقباله جثة (مالك محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة القسم) وبها جرح طعنى نافذ بالصدر.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال تواجد المجنى عليه ونجله بالمحل خاصته حدثت مشادة كلامية بينهما وبين أحد الأشخاص لخلاف على سعر جراب هاتف محمول، قام على إثرها الأخير بالتعدى على المتوفـى بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة ("له معلومات جنائية" - مقيم دائرة القسم).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب وأرشد عن الأداة المستخدمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.