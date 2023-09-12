خبير: تخصصات الجامعات التكنولوجية تفتح أبوابًا واسعة لتوسيع المهارات العلمية والعملية للطلاب

أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الفترة الحالية تشهد زيادة في الطلب على التخصصات العلمية في الجامعات التكنولوجية، وهذا يعكس الوعي المتزايد بأهمية هذه التخصصات في سوق العمل الحديث والاقتصاد الرقمي، موضحة أن اختيار تخصص علمي وفقًا لميول الطالب وتطلعاته يمكن أن يكون له تأثير كبير على مسار الطالب المستقبلي وفرص العمل المتاحة له.

وقالت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إن تخصصات الجامعات التكنولوجية تفتح أبوابًا واسعة للتعلم وتوسيع المهارات العلمية والتكنولوجية للطلاب، وبالفعل تزداد شهرة هذه التخصصات بين طلاب التعليم الفني بسبب الفرص الواسعة التي تقدمها.

وأشارت الخبيرة التربوية، إلى أن التخصصات العلمية بالجامعات التكنولوجية توفر فرصًا متعددة لتطوير المهارات العلمية والتكنولوجية، وهي عادة مطلوبة في العديد من الصناعات والقطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات، والهندسة، والعلوم الصحية، والأبحاث العلمية، والبيئة، والعلوم البيولوجية، والكثير من التخصصات الأخرى، مشيرة إلى إن اتخاذ هذه التخصصات يمكن أن يمنح الطلاب فرصًا لاحقًا للعمل في مجالات متنوعة ويمكن أن يكون له تأثير إيجابي على مساراتهم المهنية.

ولفتت الدكتورة سامية خضر، إلى أن يجب على الطلاب أن يكونوا على دراية بأن هذه التخصصات تتطلب مجهودًا إضافيًا واستعدادا للتعلم والتطوير المستمر، قائلا إن التحصيل العلمي في هذه التخصصات يمكن أن يكون تحديًا، لكنه في الوقت نفسه يمكن أن يكون مجزيًا بشكل كبير من خلال توفير فرص وظيفية ممتازة وإمكانيات للتطور المهني.

وشددت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، على ضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة التالية:

- موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

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