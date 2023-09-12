صدمة لـ بيراميدز.. لجنة الاستئناف تصدر قرارها في واقعة اعتداء الشحات على الشيبي

حسمت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة المصري، قرارها بشأن واقعة اعتداء حسين الشحات لاعب النادي الأهلي على محمد الشيبي لاعب بيراميدز، خلال مباراة الفريقين في مسابقة الدوري المصري الموسم الماضي.

واعتدى حسين بالضرب والسب على المغربي محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز، عقب المباراة التي جمعت الفريقين، في شهر يوليو الماضي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبحسب قناة العربية السعودية - وفقا لمصادرها - فإن لجنة الاستئناف باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجي، رفضت التظلم الذي قدمه نادي بيراميدز ضد حسين الشحات الذي قام بصفع محمد الشيبي لاعب بيراميدز بعد انتهاء مباراة الفريقين في الدوري الموسم الماضي.

وأضافت أن لجنة المسابقات قامت بمعاقبة حسين الشحات بإيقافه مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه وفقًا للائحة وبالتالي لا يحق للجنة الاستئناف اتخاذ أي عقوبات ضد حسين الشحات لذلك تم رفض التظلم.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري الموسم الماضي 2022-2023، بينما حصد بيراميدز المركز الثاني.