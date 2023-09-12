حماة الوطن: مصر من أوائل الدول الداعمة للأشقاء العرب

أشاد حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بموقف مصر الداعم للأشقاء في ليبيا والمغرب على خلفية إعصار دانيال والزلزال المدمر.

وأضاف الحزب، في بيان له اليوم، إن لقاء الرئيس السيسي مع عدد من قادة القوات المسلحة، والتوجيه بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، يؤكد موقف مصر الداعم وحرصها الدائم في مساندة كافة الأشقاء في الوطن العربي.

وتابع: كما أن التوجيهات الرئاسية بشأن دعم المتضررين بالتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية تساهم بشكل كبير في الحد من تداعيات الأزمة وتمكين البلدين الشقيقين من سرعة تجاوزها.

وأكد الحزب، أن مصر كانت وستظل من أوائل الدول التي تقدم يد العون للأشقاء العرب في أي محنة، من موقعها كدولة رائدة في المنطقة.