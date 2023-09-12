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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انتهي إلى الأبد.. جو جوناس يكشف حقيقة انهيار زواجه من صوفي تيرنر

جو جوناس وصوفي تيرنر
جو جوناس وصوفي تيرنر

عبر مغني البوب الشهير جو جوناس عن شعوره تجاه أنباء انفصاله عن زوجته الممثلة بطلة مسلسل Game of Thrones صوفي تيرنر، التي اشتهرت بلعب شخصية سانسا ستارك. 

 

جو جوناس الذي يبلغ من العمر 34 عاما، تقدم بطلب الطلاق من صوفي تيرنر 27 عاما، بعد 4 سنوات من الزواج، وذلك في مقاطعة ميامي بفلوريدا. 

 

 

وبحسب الوثائق التي نشرتها وسائل إعلام محلية، فإن طلب الطلاق نص على أن الزواج بين الطرفين قد انهار إلى الأبد. 

 

وتفيد التقارير المتداولة بأن الزواج بين جو جوناس وصوفي تيرنر قد انهار بسبب نمط حياتيهما المختلف، وأصدر الثنائي بيانا مشتركا أوضحا فيه أن قرارهما بالطلاق بعد 4 سنوات رائعة سويا، كان وديا ومتبادلا. 

 

وتحدث جو جوناس في حفله الأخير ضمن جولة فريق Jonas Brothers الغنائية، عن شعوره حول الحديث عن انفصاله عن حبيبته صوفي تيرنر. 

 

 

وقال جو جوناس إنه مر بأسبوع صعب، منذ الكشف عن طلاقهما لأول مرة، وذلك في الحفل الذي أقيم بلوس أنجلوس منذ يومين، وطلب المغني الشاب من الجمهور عدم تصديق أي معلومات لم تصدر من الأطراف المعنية. 

 

وشكر جو جوناس الجمهور على محبتهم ودعمهم، في الوقت الذي تلقى فيه بعد ردود الفعل العنيفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

 

كشف موقع TMZ الأسبوع الماضي، أن جو جوناس وصوفي تيرنر الذين لديهما طفلين سويا، في طريقهما للطلاق بعد 6 أشهر من المشاكل والخلافات في علاقتهما. 

 

 

وظهر جو جوناس أثناء شرائه للقهوة في مدينة نيويورك، وهو لا يرتدي خاتم زواجه، ووسط العديد من التخمينات حول السبب، طلبت العائلة من الجميع احترام خصوصيتهما من أجل أطفالهما. 

 

تقدم جو جوناس لخطبة صوفي تيرنر عام 2017، بعد ارتباطهما عاطفيا لمدة عام واحد، وعقدا قرانهما بشكل مفاجيء في لاس فيجاس بعدها بعامين، ثم أعلنا ولادة ابنتهما ويلا في يوليو 2020.

 

 

وأنجب الثنائي ابنة ثانية لم يتم الكشف عن اسمها حتى اليوم، وذلك العام الماضي، ووفقا للملف القانوني لقضية الانفصال فإن جو جوناس يسعى إلى الحضانة المشتركة بعد الانفصال. 

جو جوناس صوفي تيرنر Game of Thrones لاس فيجاس موقع TMZ

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