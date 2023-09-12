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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مرصد الأزهر يستعرض جهود مكافحة التطرف أمام قنصل سنغافورة في مصر

مرصد الأزهر يستعرض
مرصد الأزهر يستعرض جهود مكافحة التطرف أمام قنصل سنغافورة

استقبلت الدكتورة رهام سلامة، المدير التنفيذي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الثلاثاء، السيد كيني تان قنصل سنغافورة في مصر، والسيد سيد محمد الجنيد مسؤول ملف الطلاب السنغافوريين في مصر.

وخلال اللقاء، قدمت الدكتورة رهام سلامة رؤية مرصد الأزهر  في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، والجهود المبذولة من أنشطة تفاعلية ينظمها المرصد لطلاب الجامعات ومن بينهم شباب الوافدين الذين يدرسون في الأزهر الشريف، فضلًا عن مشاركاته الخارجية في الندوات والاجتماعات الدولية الهادفة إلى إيجاد أرضية مشتركة لمواجهة الفكر المتطرف المتنامي في العالم.

وفي أثناء تفقد القنصل السنغافوري، ومسؤول ملف الطلاب السنغافوريين في مصر، لوحدات المرصد البالغ عددها (13) وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، تم إطلاعهما على آلية رصد الباحثين لأنشطة التنظيمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، إلى جانب التوصيات التي توصل إليها باحثو المرصد في إطار متابعتهم ودراستهم للعديد من القضايا.

وعقب اللقاء، أعرب قنصل سنغافورة عن تقديره للجهود التي يبذلها الأزهر الشريف وشيخه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، عبر هيئاته ومنها مرصد الأزهر لمواجهة خطاب الكراهية والأفكار المتطرفة التي تؤجج العنف والإرهاب في العالم.

مرصد الأزهر يستعرض جهود مكافحة التطرف أمام قنصل سنغافورة
مرصد الأزهر يستعرض جهود مكافحة التطرف أمام قنصل سنغافورة
مرصد الأزهر يستعرض جهود مكافحة التطرف أمام قنصل سنغافورة
مرصد الأزهر يستعرض جهود مكافحة التطرف أمام قنصل سنغافورة
مرصد الأزهر يستعرض جهود مكافحة التطرف أمام قنصل سنغافورة
مرصد الأزهر يستعرض جهود مكافحة التطرف أمام قنصل سنغافورة
مرصد الأزهر يستعرض جهود مكافحة التطرف أمام قنصل سنغافورة
مرصد الأزهر يستعرض جهود مكافحة التطرف أمام قنصل سنغافورة
الأزهر التطرف سنغافورة قنصل الطلاب

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