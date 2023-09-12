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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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العلاقات الخارجية بـ حماة الوطن تتقدم بالتعازي للأشقاء في ليبيا

الدكتور محمد الزهار
الدكتور محمد الزهار أمين أمانة العلاقات الخارجية

أعربت أمانة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن ، عن خالص تعازيها للأشقاء في ليبيا في ضحايا الإعصار المدمر الذي ضرب عدداً من الأقاليم والمدن الليبية ، مما أسفرعن سقوط مئات الضحايا والمصابين، ووقوع خسائر مادية كبيرة.

من جانبه أكد الدكتور محمد الزهار أمين أمانة العلاقات الخارجية المركزية بحزب حماة الوطن، علي كامل التضامن مع دولة ليبيا ، حكومة وشعبا، في هذا المصاب الأليم، وتقدم بالمواساة لأسر وعائلات الضحايا من أبناء الشعب الليبي، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته ومتمنيا الشفاء العاجل لكافة المصابين.

كما تقدم بالشكر والتقدير للقوات المسلحة المصرية لاستجابتهم السريعة لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة أوجه الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية جواً وبحراً من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين في ليبيا، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات بالبلدين.

 

داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته، وأن يكتب الشفاء العاجل للمصابين.

حزب حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي ليبيا الشعب الليبى العلاقات الخارجية إغاثة

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