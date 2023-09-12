محمد صلاح يقود الهجوم.. تشكيل منتخب مصر لمباراة تونس الودية

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تشكيل مباراة تونس الودية المقرر لها الثامنة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي ضمن إستعدادات المنتخب الوطني لكأس أمم افريقيا 2023 ، وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" - حسام عبدالمجيد - علي جبر - عمر كمال.

خط الوسط: طارق حامد - حمدي فتحي - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد صبحي، محمد حمدي، محمود مرعي، محمود حمادة، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، سام مرسي، أسامة فيصل، محمد شريف.